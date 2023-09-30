30 сентября 2023
29 сентября 2023

В Тюменской области ребенок попал под колеса автомобиля на пешеходном переходе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи и скорая помощь. Тюмень, неотложная помощь, машина скорой помощи, скорая помошь
Мальчика с травмами увезли в больницу Фото:

В Голышманово (Тюменская область) водитель Renault Sandero сбил 10-летнего мальчика. В пресс-службе областного управления ГИБДД сообщили, что ДТП произошло на пешеходном переходе.

«В Голышманово на улице Пролетарской 10-летний пешеход сбит автомобилем Renault Sandero», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Водитель не пропустил школьника, когда тот перебегал улицу по пешеходному переходу.

Мальчик госпитализирован. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.

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В Голышманово (Тюменская область) водитель Renault Sandero сбил 10-летнего мальчика. В пресс-службе областного управления ГИБДД сообщили, что ДТП произошло на пешеходном переходе. «В Голышманово на улице Пролетарской 10-летний пешеход сбит автомобилем Renault Sandero», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Водитель не пропустил школьника, когда тот перебегал улицу по пешеходному переходу. Мальчик госпитализирован. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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