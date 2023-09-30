В Тюменской области ребенок попал под колеса автомобиля на пешеходном переходе. Фото

01 октября 2023 в 10:52 Размер текста - 17 +

Мальчика с травмами увезли в больницу Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Голышманово (Тюменская область) водитель Renault Sandero сбил 10-летнего мальчика. В пресс-службе областного управления ГИБДД сообщили, что ДТП произошло на пешеходном переходе. «В Голышманово на улице Пролетарской 10-летний пешеход сбит автомобилем Renault Sandero», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Водитель не пропустил школьника, когда тот перебегал улицу по пешеходному переходу. Мальчик госпитализирован. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.

В Голышманово (Тюменская область) водитель Renault Sandero сбил 10-летнего мальчика. В пресс-службе областного управления ГИБДД сообщили, что ДТП произошло на пешеходном переходе. «В Голышманово на улице Пролетарской 10-летний пешеход сбит автомобилем Renault Sandero», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Водитель не пропустил школьника, когда тот перебегал улицу по пешеходному переходу. Мальчик госпитализирован. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.