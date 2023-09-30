Мальчика с травмами увезли в больницу
В Голышманово (Тюменская область) водитель Renault Sandero сбил 10-летнего мальчика. В пресс-службе областного управления ГИБДД сообщили, что ДТП произошло на пешеходном переходе.
«В Голышманово на улице Пролетарской 10-летний пешеход сбит автомобилем Renault Sandero», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Водитель не пропустил школьника, когда тот перебегал улицу по пешеходному переходу.
Мальчик госпитализирован. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!