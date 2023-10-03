В Тюмени проверили систему оповещения о ЧС

Сигнал о тревоге запустили в Тюмени 4 октября в 12:00 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени прозвучал сигнал тревоги, оповещающий о чрезвычайных ситуациях. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. Ранее агентство писало о том, что 4 октября в Тюменской области пройдет проверка автоматизированной системы централизованного оповещения населения.

«Было очень громко и немного страшно. Сирены были слышны по всему городу. В районе ул. Советской ее было очень хорошо слышно», — сообщил агентству один из жителей Тюмени.

О предстоящей технической проверке сообщал telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. Там уточнили, что сигнал об учебной тревоге будет также транслироваться по местному телевидению. «По каналам телевидения входящих в мультиплекс 1 и по радио „Маяк“, „Радио Россия“, „Вести FM“ дикторы радио и телевидения передадут информацию о произошедшей ситуации. А также рекомендации для населения по действиям в данной ситуации, а также информацию по сигналам гражданской обороны», — указано в сообщении Инфоцентра.