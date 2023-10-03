03 октября 2023

В Тюмени зазвучали сирены. Видео

В Тюмени проверили систему оповещения о ЧС
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил площадки Челябинского металлургического комбинат (ЧМК). Челябинск , рупор, сирена, громкоговоритель, воздушная тревога
Сигнал о тревоге запустили в Тюмени 4 октября в 12:00 Фото:

В Тюмени прозвучал сигнал тревоги, оповещающий о чрезвычайных ситуациях. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. Ранее агентство писало о том, что 4 октября в Тюменской области пройдет проверка автоматизированной системы централизованного оповещения населения.

«Было очень громко и немного страшно. Сирены были слышны по всему городу. В районе ул. Советской ее было очень хорошо слышно», — сообщил агентству один из жителей Тюмени.

О предстоящей технической проверке сообщал telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. Там уточнили, что сигнал об учебной тревоге будет также транслироваться по местному телевидению. «По каналам телевидения входящих в мультиплекс 1 и по радио „Маяк“, „Радио Россия“, „Вести FM“ дикторы радио и телевидения передадут информацию о произошедшей ситуации. А также рекомендации для населения по действиям в данной ситуации, а также информацию по сигналам гражданской обороны», — указано в сообщении Инфоцентра.

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В Тюмени прозвучал сигнал тревоги, оповещающий о чрезвычайных ситуациях. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. Ранее агентство писало о том, что 4 октября в Тюменской области пройдет проверка автоматизированной системы централизованного оповещения населения. «Было очень громко и немного страшно. Сирены были слышны по всему городу. В районе ул. Советской ее было очень хорошо слышно», — сообщил агентству один из жителей Тюмени. О предстоящей технической проверке сообщал telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. Там уточнили, что сигнал об учебной тревоге будет также транслироваться по местному телевидению. «По каналам телевидения входящих в мультиплекс 1 и по радио „Маяк“, „Радио Россия“, „Вести FM“ дикторы радио и телевидения передадут информацию о произошедшей ситуации. А также рекомендации для населения по действиям в данной ситуации, а также информацию по сигналам гражданской обороны», — указано в сообщении Инфоцентра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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