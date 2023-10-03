03 октября 2023

На пять часов остановят движение на трассе М-5 в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция участка трассы М-5 в Ашинском районе. Челябинск , дальнобойщик, м5, трасса м5, м-5, автодорога, реконструкция автодороги
На время взрывных работ легковые автомобили поедут в объезд, а движение большегрузов остановят Фото:

Движение на участке федеральной трассы М-5 в Ашинском районе Челябинской области 5 октября остановят на пять часов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Южный Урал».

«В связи с проведением очередного этапа буровзрывных работ на участке автомобильной дороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск 5 октября с 9:00 до 14:00 часов по местному времени закрывается дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе. Легковые автомобили имеют возможность объехать закрытый участок по маршруту Аша — Миньяр — Сим», — заявили в пресс-службе ведомства.

Грузовые автомобили и автобусы в объезд не пустят, им придется ждать завершения взрывных работ и восстановления движения. Водителям и пассажирам общественного транспорта рекомендуется учитывать эту информацию при планировании маршрута.

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Движение на участке федеральной трассы М-5 в Ашинском районе Челябинской области 5 октября остановят на пять часов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Южный Урал». «В связи с проведением очередного этапа буровзрывных работ на участке автомобильной дороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск 5 октября с 9:00 до 14:00 часов по местному времени закрывается дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе. Легковые автомобили имеют возможность объехать закрытый участок по маршруту Аша — Миньяр — Сим», — заявили в пресс-службе ведомства. Грузовые автомобили и автобусы в объезд не пустят, им придется ждать завершения взрывных работ и восстановления движения. Водителям и пассажирам общественного транспорта рекомендуется учитывать эту информацию при планировании маршрута.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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