На пять часов остановят движение на трассе М-5 в Челябинской области

04 октября 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

На время взрывных работ легковые автомобили поедут в объезд, а движение большегрузов остановят Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Движение на участке федеральной трассы М-5 в Ашинском районе Челябинской области 5 октября остановят на пять часов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Южный Урал». «В связи с проведением очередного этапа буровзрывных работ на участке автомобильной дороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск 5 октября с 9:00 до 14:00 часов по местному времени закрывается дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе. Легковые автомобили имеют возможность объехать закрытый участок по маршруту Аша — Миньяр — Сим», — заявили в пресс-службе ведомства. Грузовые автомобили и автобусы в объезд не пустят, им придется ждать завершения взрывных работ и восстановления движения. Водителям и пассажирам общественного транспорта рекомендуется учитывать эту информацию при планировании маршрута.

Движение на участке федеральной трассы М-5 в Ашинском районе Челябинской области 5 октября остановят на пять часов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Южный Урал». «В связи с проведением очередного этапа буровзрывных работ на участке автомобильной дороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск 5 октября с 9:00 до 14:00 часов по местному времени закрывается дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе. Легковые автомобили имеют возможность объехать закрытый участок по маршруту Аша — Миньяр — Сим», — заявили в пресс-службе ведомства. Грузовые автомобили и автобусы в объезд не пустят, им придется ждать завершения взрывных работ и восстановления движения. Водителям и пассажирам общественного транспорта рекомендуется учитывать эту информацию при планировании маршрута.