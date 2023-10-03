На пять часов остановят движение на трассе М-5 в Челябинской области

Движение на участке федеральной трассы М-5 в Ашинском районе Челябинской области 5 октября остановят на пять часов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Южный Урал».
«В связи с проведением очередного этапа буровзрывных работ на участке автомобильной дороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск 5 октября с 9:00 до 14:00 часов по местному времени закрывается дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе. Легковые автомобили имеют возможность объехать закрытый участок по маршруту Аша — Миньяр — Сим», — заявили в пресс-службе ведомства.
Грузовые автомобили и автобусы в объезд не пустят, им придется ждать завершения взрывных работ и восстановления движения. Водителям и пассажирам общественного транспорта рекомендуется учитывать эту информацию при планировании маршрута.
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