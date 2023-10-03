03 октября 2023

Жители ЯНАО не услышали сирены экстренного оповещения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер посетил площадки Челябинского металлургического комбинат (ЧМК). Челябинск , рупор, сирена, громкоговоритель, воздушная тревога
В ЯНАО провели всероссийские учения без включения сирен оповещения Фото:

Жители ЯНАО не услышали сирен экстренного оповещения, о включении которых предупреждали в МЧС. Об этом сообщают корреспонденты URA.RU из Салехарда, Губкинского, Ноябрьска и Нового Уренгоя.

«Звук сирен экстренного оповещения никто не слышал. Проверка должна сигналов должна была пройти с 10:40 до 10:53 4 октября», — сообщают корреспонденты URA.RU.

В пресс-службе ГУ МЧС пояснили, что запланированные проверочные мероприятия на Ямале прошли штатно, но без включения ревунов. Решение о включении сигналов тревоги принималось на уровне муниципалитетов. По телерадиоканалам прошли текстовые оповещения. Также операторы сотовой связи условно оповестили о проверке всех абонентов.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители ЯНАО не услышали сирен экстренного оповещения, о включении которых предупреждали в МЧС. Об этом сообщают корреспонденты URA.RU из Салехарда, Губкинского, Ноябрьска и Нового Уренгоя. «Звук сирен экстренного оповещения никто не слышал. Проверка должна сигналов должна была пройти с 10:40 до 10:53 4 октября», — сообщают корреспонденты URA.RU. В пресс-службе ГУ МЧС пояснили, что запланированные проверочные мероприятия на Ямале прошли штатно, но без включения ревунов. Решение о включении сигналов тревоги принималось на уровне муниципалитетов. По телерадиоканалам прошли текстовые оповещения. Также операторы сотовой связи условно оповестили о проверке всех абонентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...