Жители ЯНАО не услышали сирены экстренного оповещения

В ЯНАО провели всероссийские учения без включения сирен оповещения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители ЯНАО не услышали сирен экстренного оповещения, о включении которых предупреждали в МЧС. Об этом сообщают корреспонденты URA.RU из Салехарда, Губкинского, Ноябрьска и Нового Уренгоя.

«Звук сирен экстренного оповещения никто не слышал. Проверка должна сигналов должна была пройти с 10:40 до 10:53 4 октября», — сообщают корреспонденты URA.RU.

В пресс-службе ГУ МЧС пояснили, что запланированные проверочные мероприятия на Ямале прошли штатно, но без включения ревунов. Решение о включении сигналов тревоги принималось на уровне муниципалитетов. По телерадиоканалам прошли текстовые оповещения. Также операторы сотовой связи условно оповестили о проверке всех абонентов.