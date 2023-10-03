В Свердловской области на даче нашли мертвой молодую мать

Под Богдановичем (Свердловская область) нашли мертвой женщину на ее же даче. У нее остался долгожданный десятимесячный сын.
«Она поругалась с мужем. Я не знаю, что он ей там сказал, она уехала на дачу. Сказала, что поехала топить баню. И там ее обнаружили», — рассказала Е1.RU подруга погибшей. Она добавила, что по одной из версий, женщина покончила жизнь самоубийством.
При этом у свердловчанки остался десятимесячный сын. По словам знакомых девушки, она около десяти лет не могла забеременеть. В настоящий момент ребенок находится у бабушки, а друзья погибшей собирают деньги на содержание ребенка.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.
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