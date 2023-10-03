Прокуратура проверяет мэрию Златоуста после требований жителей уволить мэра

Прокуратура Златоуста разберется с качеством коммунальных услуг после требования отставки мэра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Златоуста (Челябинская область) после публикации URA.RU о требовании жителей отправить мэра Максима Пекарского в отставку проверит некачественное предоставление жилищно-коммунальных услуг в городе. Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, предметом разбирательства станет ненадлежащее качество услуг водоснабжения и обеспечения теплом.

«Прокуратура Златоуста проводит проверку по публикациям СМИ о предоставлении жителям города услуг ненадлежащего качества в виде водоснабжения и тепловой энергии. Отопительный сезон в городе начат 27 сентября», — сообщили в прокуратуре.

В условиях, когда все объекты соцсферы обеспечены теплоснабжением, в части домов района Нового Златоуста параметры теплоносителя оказались ниже допустимых. В прокуратуре прошло совещание. По результатам в адрес «Златмаша», поставляющего тепло, выдали предупреждение. Поскольку ограничения со стороны предприятия были связаны с недостатком воды от МУП ЗГО «Златоустовское водоснабжение», последних обязали выдать письменные гарантии. В итоге МУП гарантировал, что воды для нагрева будет достаточно.

«Гарантийное письмо в наш адрес направили: доводим теплоноситель до нужных параметров. Температура составит 60 градусов. Также будут обеспечены необходимое давление и циркуляция воды», — рассказал URA.RU главный энергетик «Златмаша» Сергей Тюрин.

В прокуратуре уточнили, что по результатам проверки действиям должностных лиц будет дана оценка. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования. О грязной воде в кранах, отсутствии тепла и других претензиях горожане пожаловались главному федеральному инспектору Денису Чернятьеву. Они призвали помочь отправить в отставку мэра Максима Пекарского и его заместителя Вячеслава Бобылева. Среди прочих проблем златоустовцы обозначили отсутствие защитной стены между автодорогой и многоэтажкой, куда весной врезался грузовик.