Чиновница после увольнения из екатеринбургской гордумы стала тарологом. Видео

04 октября 2023 в 12:37 Размер текста - 17 +

Ангелина Синицина увлеклась таро после того, как познакомилась с мастером Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ангелина Синицина, которая три года работала в Законодательном собрании Свердловской области и около пяти лет — в Екатеринбургской городской думе (была помощницей экс-спикера Игоря Володина), оставила службу и стала тарологом. Сейчас девушка предлагает посетить ее консультации, узнать о личной жизни и здоровье, а также получить ответ на вопрос: «Почему люди притягивают энергетических вампиров». «Когда я работала помощником депутата мне казалось, что политика — это важная часть моей жизни. Но уже тогда я понимала, что мое предназначение в другом. Совершенно случайно мы познакомились с Аленой, мастером Таро. Меня всегда привлекала мистика и неизведанное, поэтому я решила попробовать себя в чтении карт», — написала девушка в своем telegram-канале. Здесь же Ангелина дала краткую справку о том, где именно в политических кругах ее могли встретить подписчики. В своем канале Синицина рассказывает, что мир таро помог ей начать путь к пониманию своего предназначения, завесу тайны она готова приоткрыть и тем, кто к ней обратиться за консультацией.

Ангелина Синицина, которая три года работала в Законодательном собрании Свердловской области и около пяти лет — в Екатеринбургской городской думе (была помощницей экс-спикера Игоря Володина), оставила службу и стала тарологом. Сейчас девушка предлагает посетить ее консультации, узнать о личной жизни и здоровье, а также получить ответ на вопрос: «Почему люди притягивают энергетических вампиров». «Когда я работала помощником депутата мне казалось, что политика — это важная часть моей жизни. Но уже тогда я понимала, что мое предназначение в другом. Совершенно случайно мы познакомились с Аленой, мастером Таро. Меня всегда привлекала мистика и неизведанное, поэтому я решила попробовать себя в чтении карт», — написала девушка в своем telegram-канале. Здесь же Ангелина дала краткую справку о том, где именно в политических кругах ее могли встретить подписчики. В своем канале Синицина рассказывает, что мир таро помог ей начать путь к пониманию своего предназначения, завесу тайны она готова приоткрыть и тем, кто к ней обратиться за консультацией.