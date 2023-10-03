03 октября 2023

Чиновница после увольнения из екатеринбургской гордумы стала тарологом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Гадалка и ее карты. Екатеринбург, гадание, карты, астрал, таро
Ангелина Синицина увлеклась таро после того, как познакомилась с мастером Фото:

Ангелина Синицина, которая три года работала в Законодательном собрании Свердловской области и около пяти лет — в Екатеринбургской городской думе (была помощницей экс-спикера Игоря Володина), оставила службу и стала тарологом. Сейчас девушка предлагает посетить ее консультации, узнать о личной жизни и здоровье, а также получить ответ на вопрос: «Почему люди притягивают энергетических вампиров».

«Когда я работала помощником депутата мне казалось, что политика — это важная часть моей жизни. Но уже тогда я понимала, что мое предназначение в другом. Совершенно случайно мы познакомились с Аленой, мастером Таро. Меня всегда привлекала мистика и неизведанное, поэтому я решила попробовать себя в чтении карт», — написала девушка в своем telegram-канале.

Здесь же Ангелина дала краткую справку о том, где именно в политических кругах ее могли встретить подписчики. В своем канале Синицина рассказывает, что мир таро помог ей начать путь к пониманию своего предназначения, завесу тайны она готова приоткрыть и тем, кто к ней обратиться за консультацией.

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Ангелина Синицина, которая три года работала в Законодательном собрании Свердловской области и около пяти лет — в Екатеринбургской городской думе (была помощницей экс-спикера Игоря Володина), оставила службу и стала тарологом. Сейчас девушка предлагает посетить ее консультации, узнать о личной жизни и здоровье, а также получить ответ на вопрос: «Почему люди притягивают энергетических вампиров». «Когда я работала помощником депутата мне казалось, что политика — это важная часть моей жизни. Но уже тогда я понимала, что мое предназначение в другом. Совершенно случайно мы познакомились с Аленой, мастером Таро. Меня всегда привлекала мистика и неизведанное, поэтому я решила попробовать себя в чтении карт», — написала девушка в своем telegram-канале. Здесь же Ангелина дала краткую справку о том, где именно в политических кругах ее могли встретить подписчики. В своем канале Синицина рассказывает, что мир таро помог ей начать путь к пониманию своего предназначения, завесу тайны она готова приоткрыть и тем, кто к ней обратиться за консультацией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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