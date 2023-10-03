В Челябинской области временно приостановлена регистрация транспортных средств

Прием граждан прекращен до устранения технических неполадок
В регистрационных подразделениях Госавтоинспекции Челябинской области 4 октября из-за технического сбоя приостановлен прием граждан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Произошел технический сбой программного обеспечения. В связи с чем прием граждан в регистрационных подразделениях Госавтоинспекции области приостановлен», — уточнили в пресс-службе.
Ограничения в работе подразделений ГИБДД временные. После устранения неполадок прием продолжится.
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