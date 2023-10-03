03 октября 2023

В Челябинской области временно приостановлена регистрация транспортных средств

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, прием граждан, окно регистрации, РЭО ГИБДД
Прием граждан прекращен до устранения технических неполадок Фото:

В регистрационных подразделениях Госавтоинспекции Челябинской области 4 октября из-за технического сбоя приостановлен прием граждан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Произошел технический сбой программного обеспечения. В связи с чем прием граждан в регистрационных подразделениях Госавтоинспекции области приостановлен», — уточнили в пресс-службе.

Ограничения в работе подразделений ГИБДД временные. После устранения неполадок прием продолжится.

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В регистрационных подразделениях Госавтоинспекции Челябинской области 4 октября из-за технического сбоя приостановлен прием граждан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Произошел технический сбой программного обеспечения. В связи с чем прием граждан в регистрационных подразделениях Госавтоинспекции области приостановлен», — уточнили в пресс-службе. Ограничения в работе подразделений ГИБДД временные. После устранения неполадок прием продолжится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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