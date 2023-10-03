В Челябинской области временно приостановлена регистрация транспортных средств

04 октября 2023 в 12:37 Размер текста - 17 +

Прием граждан прекращен до устранения технических неполадок Фото: Илья Московец © URA.RU В регистрационных подразделениях Госавтоинспекции Челябинской области 4 октября из-за технического сбоя приостановлен прием граждан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Произошел технический сбой программного обеспечения. В связи с чем прием граждан в регистрационных подразделениях Госавтоинспекции области приостановлен», — уточнили в пресс-службе. Ограничения в работе подразделений ГИБДД временные. После устранения неполадок прием продолжится.

В регистрационных подразделениях Госавтоинспекции Челябинской области 4 октября из-за технического сбоя приостановлен прием граждан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Произошел технический сбой программного обеспечения. В связи с чем прием граждан в регистрационных подразделениях Госавтоинспекции области приостановлен», — уточнили в пресс-службе. Ограничения в работе подразделений ГИБДД временные. После устранения неполадок прием продолжится.