03 октября 2023

В Тюмени тигра поднимут под купол цирка

© Служба новостей «URA.RU»
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Последнее представление в Екатеринбургском цирке перед реконструкцией. Екатеринбург , цирк, тигр, дрессировщик
В Тюмени впервые хищника поднимут под купол цирка Фото:

В Тюменском цирке на открытии нового сезона анонсировали премьеру шоу, гвоздем которого станет «летающий» тигр. Зверь вместе с дрессировщиком поднимется под самый купол на большом шаре. Афиша мероприятия опубликована на официальном сайте учреждения.

«Впервые в Тюменском цирке начинает гастроли новая программа, при участии потомственного артиста старейшей династии в пятом поколении Ярослава Запашного, с аттракционом „Тигры на земле и в воздухе“», — сообщается на сайте цирка. В главном номере программы Запашный и один из тигров поднимутся под купол цирка на большом шаре, который представляет собой модель Земли, рассказали в пресс-службе цирка.

Кроме тигров перед зрителями выступят клоуны, воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры, эквилибристы, мастера верховой езды, дрессированные обезьяны, доберманы и другие артисты. Премьерные показы шоу состоятся уже в октябре.

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В Тюменском цирке на открытии нового сезона анонсировали премьеру шоу, гвоздем которого станет «летающий» тигр. Зверь вместе с дрессировщиком поднимется под самый купол на большом шаре. Афиша мероприятия опубликована на официальном сайте учреждения. «Впервые в Тюменском цирке начинает гастроли новая программа, при участии потомственного артиста старейшей династии в пятом поколении Ярослава Запашного, с аттракционом „Тигры на земле и в воздухе“», — сообщается на сайте цирка. В главном номере программы Запашный и один из тигров поднимутся под купол цирка на большом шаре, который представляет собой модель Земли, рассказали в пресс-службе цирка. Кроме тигров перед зрителями выступят клоуны, воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры, эквилибристы, мастера верховой езды, дрессированные обезьяны, доберманы и другие артисты. Премьерные показы шоу состоятся уже в октябре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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