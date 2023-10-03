В Тюмени тигра поднимут под купол цирка

В Тюмени впервые хищника поднимут под купол цирка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменском цирке на открытии нового сезона анонсировали премьеру шоу, гвоздем которого станет «летающий» тигр. Зверь вместе с дрессировщиком поднимется под самый купол на большом шаре. Афиша мероприятия опубликована на официальном сайте учреждения.

«Впервые в Тюменском цирке начинает гастроли новая программа, при участии потомственного артиста старейшей династии в пятом поколении Ярослава Запашного, с аттракционом „Тигры на земле и в воздухе“», — сообщается на сайте цирка. В главном номере программы Запашный и один из тигров поднимутся под купол цирка на большом шаре, который представляет собой модель Земли, рассказали в пресс-службе цирка.

Кроме тигров перед зрителями выступят клоуны, воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры, эквилибристы, мастера верховой езды, дрессированные обезьяны, доберманы и другие артисты. Премьерные показы шоу состоятся уже в октябре.