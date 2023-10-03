Врачи ЯНАО сохранили жительнице важный орган, который хотели удалить в Израиле

Хирурги ЯНАО сохранили жительнице селезенку

Ноябрьские врачи провели сложную операцию по удалению кисты Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) врачи прооперировали пациентку с кистой, сохранив ей селезенку, которую доктора в Израиле хотели удалить. Об этом сообщили в telegram-канале ямальского департамента здравоохранения.

«На врачебном консилиуме в Ноябрьске специалисты приняли решение прооперировать пациентку и сделать все возможное, чтобы сохранить ей важный орган. Был составлен план операции. Так, через маленькие разрезы девушке удалили кисту размером 7 см, при этом функции селезенки остались полностью сохранены» — говорится в сообщении.

Ранее северянка консультировалась у врачей в Израиле, где ей предложили удалить орган вместе с опухолью. Женщина обратилась в городскую больницу Ноябрьска с вопросом о сохранении селезенки. Сложную операцию провели местные хирурги. Сейчас пациентка в порядке и уже находится дома.

Ранее URA.RU писало о том, как врачи Нового Уренгоя спасли жизнь северянки с аневризмой. Пациентка готовится к выписке домой.