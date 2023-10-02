02 октября 2023

Врачи ЯНАО спасли пациентку с гигантской аневризмой

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация нового роботизированного операционного микроскопа в ГКБ № 40. Екатеринбург, операция, здоровье, медицина, больница, хирургические инструменты, медики, нейрохирургия, врачи
Докторам удалось помочь пациентке, которая терпела боль больше года Фото:

В городской больнице Нового Уренгоя (ЯНАО) врачи прооперировали женщину с аневризмой подколенной артерии. Об этом сообщили в telegram-канале «Ямал. Официально».

«Новоуренгойские врачи спасли пациентку с аневризмой. За операционным столом сердечно-сосудистый хирург Рафик Соломонян и хирург Василий Артым провели 3,5 часа. Врачи иссекли отрезок артерии и заменили его сосудистым протезом» — говорится в сообщении.

Жительница Нового Уренгоя больше года терпела боль в ноге. Как выяснилось на срочном обследовании, причиной стала гигантская аневризма под коленом. Оперативная работа специалистов предотвратила ампутацию конечности пациентки, или даже летальный исход. Сейчас женщина идет на поправку и готовится вернуться домой.

Ранее новоуренгойским врачам удалось спасли 98-летнюю участницу Великой Отечественной войны Клавдию Герасимову. Женщина попала в больницу с двухсторонней пневмонией, которая вызвала осложнения. Медики боролись за жизнь ветерана 11 дней.

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В городской больнице Нового Уренгоя (ЯНАО) врачи прооперировали женщину с аневризмой подколенной артерии. Об этом сообщили в telegram-канале «Ямал. Официально». «Новоуренгойские врачи спасли пациентку с аневризмой. За операционным столом сердечно-сосудистый хирург Рафик Соломонян и хирург Василий Артым провели 3,5 часа. Врачи иссекли отрезок артерии и заменили его сосудистым протезом» — говорится в сообщении. Жительница Нового Уренгоя больше года терпела боль в ноге. Как выяснилось на срочном обследовании, причиной стала гигантская аневризма под коленом. Оперативная работа специалистов предотвратила ампутацию конечности пациентки, или даже летальный исход. Сейчас женщина идет на поправку и готовится вернуться домой. Ранее новоуренгойским врачам удалось спасли 98-летнюю участницу Великой Отечественной войны Клавдию Герасимову. Женщина попала в больницу с двухсторонней пневмонией, которая вызвала осложнения. Медики боролись за жизнь ветерана 11 дней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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