Врачи ЯНАО спасли пациентку с гигантской аневризмой

03 октября 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

Докторам удалось помочь пациентке, которая терпела боль больше года Фото: Илья Московец © URA.RU В городской больнице Нового Уренгоя (ЯНАО) врачи прооперировали женщину с аневризмой подколенной артерии. Об этом сообщили в telegram-канале «Ямал. Официально». «Новоуренгойские врачи спасли пациентку с аневризмой. За операционным столом сердечно-сосудистый хирург Рафик Соломонян и хирург Василий Артым провели 3,5 часа. Врачи иссекли отрезок артерии и заменили его сосудистым протезом» — говорится в сообщении. Жительница Нового Уренгоя больше года терпела боль в ноге. Как выяснилось на срочном обследовании, причиной стала гигантская аневризма под коленом. Оперативная работа специалистов предотвратила ампутацию конечности пациентки, или даже летальный исход. Сейчас женщина идет на поправку и готовится вернуться домой. Ранее новоуренгойским врачам удалось спасли 98-летнюю участницу Великой Отечественной войны Клавдию Герасимову. Женщина попала в больницу с двухсторонней пневмонией, которая вызвала осложнения. Медики боролись за жизнь ветерана 11 дней.

В городской больнице Нового Уренгоя (ЯНАО) врачи прооперировали женщину с аневризмой подколенной артерии. Об этом сообщили в telegram-канале «Ямал. Официально». «Новоуренгойские врачи спасли пациентку с аневризмой. За операционным столом сердечно-сосудистый хирург Рафик Соломонян и хирург Василий Артым провели 3,5 часа. Врачи иссекли отрезок артерии и заменили его сосудистым протезом» — говорится в сообщении. Жительница Нового Уренгоя больше года терпела боль в ноге. Как выяснилось на срочном обследовании, причиной стала гигантская аневризма под коленом. Оперативная работа специалистов предотвратила ампутацию конечности пациентки, или даже летальный исход. Сейчас женщина идет на поправку и готовится вернуться домой. Ранее новоуренгойским врачам удалось спасли 98-летнюю участницу Великой Отечественной войны Клавдию Герасимову. Женщина попала в больницу с двухсторонней пневмонией, которая вызвала осложнения. Медики боролись за жизнь ветерана 11 дней.