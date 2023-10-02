Врачи ЯНАО спасли пациентку с гигантской аневризмой

В городской больнице Нового Уренгоя (ЯНАО) врачи прооперировали женщину с аневризмой подколенной артерии. Об этом сообщили в telegram-канале «Ямал. Официально».
«Новоуренгойские врачи спасли пациентку с аневризмой. За операционным столом сердечно-сосудистый хирург Рафик Соломонян и хирург Василий Артым провели 3,5 часа. Врачи иссекли отрезок артерии и заменили его сосудистым протезом» — говорится в сообщении.
Жительница Нового Уренгоя больше года терпела боль в ноге. Как выяснилось на срочном обследовании, причиной стала гигантская аневризма под коленом. Оперативная работа специалистов предотвратила ампутацию конечности пациентки, или даже летальный исход. Сейчас женщина идет на поправку и готовится вернуться домой.
Ранее новоуренгойским врачам удалось спасли 98-летнюю участницу Великой Отечественной войны Клавдию Герасимову. Женщина попала в больницу с двухсторонней пневмонией, которая вызвала осложнения. Медики боролись за жизнь ветерана 11 дней.
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