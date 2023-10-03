03 октября 2023

Миасский завод отгрузил органам теробороны Казахстана штабной автомобиль. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Иннопром в Астане 2023. Казахстан, камаз
Автомобиль отгрузили в Актюбинскую область Казахстана Фото:

Завод «ГИРД» в Миассе (Челябинская область) отгрузил органам территориальной обороны Актюбинской области Казахстана штабной автомобиль. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, спецтехника поможет обеспечивать управление и связь командного состава.

«Завод „ГИРД“ изготовил и отгрузил специальный штабной автомобиль для управления мобподготовки и теробороны аппарата акима Актюбинской области. Техника базируется на шасси „КАМАЗ 43118“», — сообщили на предприятии.

Техника будет применяться при проведении массовых мероприятий, чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях. Фургон машины изготовлен из пятислойных сэндвич-панелей собственного производства по бескаркасной технологии. Такой подход обеспечивает прочность, безопасность и морозоустойчивость автомобиля. Машину смогут эксплуатировать в любых климатических условиях.

Внутри спецтехники установлена панель, контролирующая оборудование. Оператор видит показатели освещения, уровня воды, заряда АКБ, температуры. Смонтированы генератор, конвертор, электророзетки. В фургоне есть четыре отсека: жилой со спальным местом, шкафами, телевизором и кондиционером, отсек для совещаний, кухня и санузел, унитаз которого антивандальный. В санузле стоят насосная станция, емкость для воды на 200 литров и другое оборудование.

При необходимости автомобиль можно усовершенствовать. Снабдить его радиотелефонной, радиорелейной, спутниковой и внутренней избирательной связью.

Автомобиль создан на базе шасси «КАМАЗ»
Автомобиль создан на базе шасси «КАМАЗ»
Фото:
Салон состоит из четырех отсеков
Салон состоит из четырех отсеков
Фото:
Внутри автомобиля можно проводить совещания
Внутри автомобиля можно проводить совещания
Фото:
Панель позволяет контролировать внутренний климат и другие параметры
Панель позволяет контролировать внутренний климат и другие параметры
Фото:
Санузел оборудован комплектом техники
Санузел оборудован комплектом техники
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Машина снабжена баком на 200 литров воды
Машина снабжена баком на 200 литров воды
Фото:
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Завод «ГИРД» в Миассе (Челябинская область) отгрузил органам территориальной обороны Актюбинской области Казахстана штабной автомобиль. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, спецтехника поможет обеспечивать управление и связь командного состава. «Завод „ГИРД“ изготовил и отгрузил специальный штабной автомобиль для управления мобподготовки и теробороны аппарата акима Актюбинской области. Техника базируется на шасси „КАМАЗ 43118“», — сообщили на предприятии. Техника будет применяться при проведении массовых мероприятий, чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях. Фургон машины изготовлен из пятислойных сэндвич-панелей собственного производства по бескаркасной технологии. Такой подход обеспечивает прочность, безопасность и морозоустойчивость автомобиля. Машину смогут эксплуатировать в любых климатических условиях. Внутри спецтехники установлена панель, контролирующая оборудование. Оператор видит показатели освещения, уровня воды, заряда АКБ, температуры. Смонтированы генератор, конвертор, электророзетки. В фургоне есть четыре отсека: жилой со спальным местом, шкафами, телевизором и кондиционером, отсек для совещаний, кухня и санузел, унитаз которого антивандальный. В санузле стоят насосная станция, емкость для воды на 200 литров и другое оборудование. При необходимости автомобиль можно усовершенствовать. Снабдить его радиотелефонной, радиорелейной, спутниковой и внутренней избирательной связью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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