Завод «ГИРД» в Миассе (Челябинская область) отгрузил органам территориальной обороны Актюбинской области Казахстана штабной автомобиль. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, спецтехника поможет обеспечивать управление и связь командного состава.
«Завод „ГИРД“ изготовил и отгрузил специальный штабной автомобиль для управления мобподготовки и теробороны аппарата акима Актюбинской области. Техника базируется на шасси „КАМАЗ 43118“», — сообщили на предприятии.
Техника будет применяться при проведении массовых мероприятий, чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях. Фургон машины изготовлен из пятислойных сэндвич-панелей собственного производства по бескаркасной технологии. Такой подход обеспечивает прочность, безопасность и морозоустойчивость автомобиля. Машину смогут эксплуатировать в любых климатических условиях.
Внутри спецтехники установлена панель, контролирующая оборудование. Оператор видит показатели освещения, уровня воды, заряда АКБ, температуры. Смонтированы генератор, конвертор, электророзетки. В фургоне есть четыре отсека: жилой со спальным местом, шкафами, телевизором и кондиционером, отсек для совещаний, кухня и санузел, унитаз которого антивандальный. В санузле стоят насосная станция, емкость для воды на 200 литров и другое оборудование.
При необходимости автомобиль можно усовершенствовать. Снабдить его радиотелефонной, радиорелейной, спутниковой и внутренней избирательной связью.
Автомобиль создан на базе шасси «КАМАЗ»
Фото: пресс-служба завода «ГИРД»
Салон состоит из четырех отсеков
Фото: пресс-служба завода «ГИРД»
Внутри автомобиля можно проводить совещания
Фото: пресс-служба завода «ГИРД»
Панель позволяет контролировать внутренний климат и другие параметры
Завод «ГИРД» в Миассе (Челябинская область) отгрузил органам территориальной обороны Актюбинской области Казахстана штабной автомобиль. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, спецтехника поможет обеспечивать управление и связь командного состава. «Завод „ГИРД“ изготовил и отгрузил специальный штабной автомобиль для управления мобподготовки и теробороны аппарата акима Актюбинской области. Техника базируется на шасси „КАМАЗ 43118“», — сообщили на предприятии. Техника будет применяться при проведении массовых мероприятий, чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях. Фургон машины изготовлен из пятислойных сэндвич-панелей собственного производства по бескаркасной технологии. Такой подход обеспечивает прочность, безопасность и морозоустойчивость автомобиля. Машину смогут эксплуатировать в любых климатических условиях. Внутри спецтехники установлена панель, контролирующая оборудование. Оператор видит показатели освещения, уровня воды, заряда АКБ, температуры. Смонтированы генератор, конвертор, электророзетки. В фургоне есть четыре отсека: жилой со спальным местом, шкафами, телевизором и кондиционером, отсек для совещаний, кухня и санузел, унитаз которого антивандальный. В санузле стоят насосная станция, емкость для воды на 200 литров и другое оборудование. При необходимости автомобиль можно усовершенствовать. Снабдить его радиотелефонной, радиорелейной, спутниковой и внутренней избирательной связью.