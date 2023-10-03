Миасский завод отгрузил органам теробороны Казахстана штабной автомобиль. Фото

04 октября 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Автомобиль отгрузили в Актюбинскую область Казахстана Фото: Георгий Бергал © URA.RU Завод «ГИРД» в Миассе (Челябинская область) отгрузил органам территориальной обороны Актюбинской области Казахстана штабной автомобиль. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, спецтехника поможет обеспечивать управление и связь командного состава. «Завод „ГИРД“ изготовил и отгрузил специальный штабной автомобиль для управления мобподготовки и теробороны аппарата акима Актюбинской области. Техника базируется на шасси „КАМАЗ 43118“», — сообщили на предприятии. Техника будет применяться при проведении массовых мероприятий, чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях. Фургон машины изготовлен из пятислойных сэндвич-панелей собственного производства по бескаркасной технологии. Такой подход обеспечивает прочность, безопасность и морозоустойчивость автомобиля. Машину смогут эксплуатировать в любых климатических условиях. Внутри спецтехники установлена панель, контролирующая оборудование. Оператор видит показатели освещения, уровня воды, заряда АКБ, температуры. Смонтированы генератор, конвертор, электророзетки. В фургоне есть четыре отсека: жилой со спальным местом, шкафами, телевизором и кондиционером, отсек для совещаний, кухня и санузел, унитаз которого антивандальный. В санузле стоят насосная станция, емкость для воды на 200 литров и другое оборудование. При необходимости автомобиль можно усовершенствовать. Снабдить его радиотелефонной, радиорелейной, спутниковой и внутренней избирательной связью. Автомобиль создан на базе шасси «КАМАЗ» Фото: пресс-служба завода «ГИРД» Салон состоит из четырех отсеков Фото: пресс-служба завода «ГИРД» Внутри автомобиля можно проводить совещания Фото: пресс-служба завода «ГИРД» Панель позволяет контролировать внутренний климат и другие параметры Фото: пресс-служба завода «ГИРД» Санузел оборудован комплектом техники Фото: пресс-служба завода «ГИРД» Машина снабжена баком на 200 литров воды Фото: пресс-служба завода «ГИРД» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Завод «ГИРД» в Миассе (Челябинская область) отгрузил органам территориальной обороны Актюбинской области Казахстана штабной автомобиль. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, спецтехника поможет обеспечивать управление и связь командного состава. «Завод „ГИРД“ изготовил и отгрузил специальный штабной автомобиль для управления мобподготовки и теробороны аппарата акима Актюбинской области. Техника базируется на шасси „КАМАЗ 43118“», — сообщили на предприятии. Техника будет применяться при проведении массовых мероприятий, чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях. Фургон машины изготовлен из пятислойных сэндвич-панелей собственного производства по бескаркасной технологии. Такой подход обеспечивает прочность, безопасность и морозоустойчивость автомобиля. Машину смогут эксплуатировать в любых климатических условиях. Внутри спецтехники установлена панель, контролирующая оборудование. Оператор видит показатели освещения, уровня воды, заряда АКБ, температуры. Смонтированы генератор, конвертор, электророзетки. В фургоне есть четыре отсека: жилой со спальным местом, шкафами, телевизором и кондиционером, отсек для совещаний, кухня и санузел, унитаз которого антивандальный. В санузле стоят насосная станция, емкость для воды на 200 литров и другое оборудование. При необходимости автомобиль можно усовершенствовать. Снабдить его радиотелефонной, радиорелейной, спутниковой и внутренней избирательной связью.