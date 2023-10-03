Самолет, летевший в Пермь, экстренно сел в Уфе

Самолет летел из Минеральных вод в Пермь
Самолет, летевший из Минеральных вод в Пермь, экстренно сел ночью 4 октября в Уфе. Причиной посадки стал пассажир, которому стало плохо, сообщает telegram-канал Aviaincident.
«Самолет RRJ-95, рег/RA-89085, рейс AZO627, Минеральные воды — Пермь. КВС получена информация о больном пассажире на борту и принятом решении о посадке на незапланированный аэродром Уфа», — говорится в telegram-канале. Эксплуатант судна — авиакомпания «Азимут».
Сигналы бедствия самолет не подавал. Судно благополучно приземлилось в 02:45 часов ночи. В пресс-службу аэропорта Уфы направлен запрос.
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