Самолет, летевший в Пермь, экстренно сел в Уфе

04 октября 2023 в 13:38 Размер текста - 17 +

Самолет летел из Минеральных вод в Пермь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самолет, летевший из Минеральных вод в Пермь, экстренно сел ночью 4 октября в Уфе. Причиной посадки стал пассажир, которому стало плохо, сообщает telegram-канал Aviaincident. «Самолет RRJ-95, рег/RA-89085, рейс AZO627, Минеральные воды — Пермь. КВС получена информация о больном пассажире на борту и принятом решении о посадке на незапланированный аэродром Уфа», — говорится в telegram-канале. Эксплуатант судна — авиакомпания «Азимут». Сигналы бедствия самолет не подавал. Судно благополучно приземлилось в 02:45 часов ночи. В пресс-службу аэропорта Уфы направлен запрос.

Самолет, летевший из Минеральных вод в Пермь, экстренно сел ночью 4 октября в Уфе. Причиной посадки стал пассажир, которому стало плохо, сообщает telegram-канал Aviaincident. «Самолет RRJ-95, рег/RA-89085, рейс AZO627, Минеральные воды — Пермь. КВС получена информация о больном пассажире на борту и принятом решении о посадке на незапланированный аэродром Уфа», — говорится в telegram-канале. Эксплуатант судна — авиакомпания «Азимут». Сигналы бедствия самолет не подавал. Судно благополучно приземлилось в 02:45 часов ночи. В пресс-службу аэропорта Уфы направлен запрос.