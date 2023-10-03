03 октября 2023

В Перми поставить прививку от гриппа можно в сквере

Мобильный центр вакцинации открылся в Перми в сквере имени Буркова
© Служба новостей «URA.RU»
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Центр мобильной вакцинации от COVID-19 в торговом центре «Дирижабль». Екатеринбург, укол, прививка, вакцинация, covid19, спутник v
Вакцинация от гриппа доступна пермякам без записи Фото:

В Перми открылся новый мобильный пункт, где можно поставить прививку от гриппа и пневмококковой инфекции. Он работает в сквере им. Георгия Буркова на ул. Революции, 52, сообщают в минздраве Пермского края.

«В Перми начал работу еще один мобильный пункт вакцинации в сквере им. Георгия Буркова (рядом с магазином „Магнит“ ул. Революции, 52). Там каждый желающий сможет пройти иммунизацию от гриппа и пневмококковой инфекции», — сообщается на сайте министерства.

Работать мобильный пункт будет работать до 6 октября с 16:00 до 20:00. Ранее аналогичный пункт открыли в ТРК «Спешилов». Вакцинироваться там можно со вторника по воскресенье с 11:00 до 17:00.

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В Перми открылся новый мобильный пункт, где можно поставить прививку от гриппа и пневмококковой инфекции. Он работает в сквере им. Георгия Буркова на ул. Революции, 52, сообщают в минздраве Пермского края. «В Перми начал работу еще один мобильный пункт вакцинации в сквере им. Георгия Буркова (рядом с магазином „Магнит“ ул. Революции, 52). Там каждый желающий сможет пройти иммунизацию от гриппа и пневмококковой инфекции», — сообщается на сайте министерства. Работать мобильный пункт будет работать до 6 октября с 16:00 до 20:00. Ранее аналогичный пункт открыли в ТРК «Спешилов». Вакцинироваться там можно со вторника по воскресенье с 11:00 до 17:00.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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