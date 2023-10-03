В Перми поставить прививку от гриппа можно в сквере

Мобильный центр вакцинации открылся в Перми в сквере имени Буркова

Вакцинация от гриппа доступна пермякам без записи Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Перми открылся новый мобильный пункт, где можно поставить прививку от гриппа и пневмококковой инфекции. Он работает в сквере им. Георгия Буркова на ул. Революции, 52, сообщают в минздраве Пермского края.

«В Перми начал работу еще один мобильный пункт вакцинации в сквере им. Георгия Буркова (рядом с магазином „Магнит“ ул. Революции, 52). Там каждый желающий сможет пройти иммунизацию от гриппа и пневмококковой инфекции», — сообщается на сайте министерства.

Работать мобильный пункт будет работать до 6 октября с 16:00 до 20:00. Ранее аналогичный пункт открыли в ТРК «Спешилов». Вакцинироваться там можно со вторника по воскресенье с 11:00 до 17:00.