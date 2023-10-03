В екатеринбургском колледже массово уволились преподаватели

04 октября 2023 в 14:01 Размер текста - 17 +

Студенты выходят на преддипломную практику после того, как часть дисциплин им вообще не прочитали Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Уральском радиоколледже имени им. А.С. Попова в Екатеринбурге массово уволились преподаватели технических дисциплин. Свои должности покинули около 10 человек, предположительно, причиной ухода мог стать конфликт с руководством. «Ситуация сложилась такая, что у студентов старших курсов вообще на данный момент нет преподавателей, которые могли бы вести ряд спецдисциплин, — сообщил источник telegram-каналу «УралLive». Он также уточняет, что причиной массового увольнения мог стать конфликт с руководством. Ситуация осложняется тем, что сейчас старшекурсники должны выходить на преддипломную практику, но часть дисциплин им даже не прочитали. URA.RU направило запрос в департамент информационной политики и пресс-службу колледжа. На момент публикации новости ответы не поступали. Похожая ситуация не так давно произошла в школе №22 в Екатеринбурге, где учителя массово уволились из-за конфликта с директором. Родителей возмутила эта ситуации, и они устроили собрание у образовательного учреждения, чтобы выяснить, почему у их детей нет уроков русского языка, литературы, биологии и географии. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU.

В Уральском радиоколледже имени им. А.С. Попова в Екатеринбурге массово уволились преподаватели технических дисциплин. Свои должности покинули около 10 человек, предположительно, причиной ухода мог стать конфликт с руководством. «Ситуация сложилась такая, что у студентов старших курсов вообще на данный момент нет преподавателей, которые могли бы вести ряд спецдисциплин, — сообщил источник telegram-каналу «УралLive». Он также уточняет, что причиной массового увольнения мог стать конфликт с руководством. Ситуация осложняется тем, что сейчас старшекурсники должны выходить на преддипломную практику, но часть дисциплин им даже не прочитали. URA.RU направило запрос в департамент информационной политики и пресс-службу колледжа. На момент публикации новости ответы не поступали. Похожая ситуация не так давно произошла в школе №22 в Екатеринбурге, где учителя массово уволились из-за конфликта с директором. Родителей возмутила эта ситуации, и они устроили собрание у образовательного учреждения, чтобы выяснить, почему у их детей нет уроков русского языка, литературы, биологии и географии. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU.