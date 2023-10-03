03 октября 2023

В екатеринбургском колледже массово уволились преподаватели

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Премьер-министр России Михаил Мишустин в Реутове. Московская область, Реутов, аудитория, класс, образование, пту, занятия, студенты, компьютер, молодежь, черчение, профессиональное образование, профтех, среднее, профессионально-техническое, профессионалитет
Студенты выходят на преддипломную практику после того, как часть дисциплин им вообще не прочитали Фото:

В Уральском радиоколледже имени им. А.С. Попова в Екатеринбурге массово уволились преподаватели технических дисциплин. Свои должности покинули около 10 человек, предположительно, причиной ухода мог стать конфликт с руководством.

«Ситуация сложилась такая, что у студентов старших курсов вообще на данный момент нет преподавателей, которые могли бы вести ряд спецдисциплин, — сообщил источник telegram-каналу «УралLive». Он также уточняет, что причиной массового увольнения мог стать конфликт с руководством. Ситуация осложняется тем, что сейчас старшекурсники должны выходить на преддипломную практику, но часть дисциплин им даже не прочитали.

URA.RU направило запрос в департамент информационной политики и пресс-службу колледжа. На момент публикации новости ответы не поступали.

Похожая ситуация не так давно произошла в школе №22 в Екатеринбурге, где учителя массово уволились из-за конфликта с директором. Родителей возмутила эта ситуации, и они устроили собрание у образовательного учреждения, чтобы выяснить, почему у их детей нет уроков русского языка, литературы, биологии и географии. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Уральском радиоколледже имени им. А.С. Попова в Екатеринбурге массово уволились преподаватели технических дисциплин. Свои должности покинули около 10 человек, предположительно, причиной ухода мог стать конфликт с руководством. «Ситуация сложилась такая, что у студентов старших курсов вообще на данный момент нет преподавателей, которые могли бы вести ряд спецдисциплин, — сообщил источник telegram-каналу «УралLive». Он также уточняет, что причиной массового увольнения мог стать конфликт с руководством. Ситуация осложняется тем, что сейчас старшекурсники должны выходить на преддипломную практику, но часть дисциплин им даже не прочитали. URA.RU направило запрос в департамент информационной политики и пресс-службу колледжа. На момент публикации новости ответы не поступали. Похожая ситуация не так давно произошла в школе №22 в Екатеринбурге, где учителя массово уволились из-за конфликта с директором. Родителей возмутила эта ситуации, и они устроили собрание у образовательного учреждения, чтобы выяснить, почему у их детей нет уроков русского языка, литературы, биологии и географии. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...