03 октября 2023

Под осенний призыв в армию попадет свыше трех тысяч челябинцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг военкома Челябинской области Андрея Максурова, максуров андрей
По словам Андрея Максурова, в этом году план осеннего призыва чуть выше прошлогоднего Фото:

Из Челябинской области в осенний призыв, начавшийся 1 октября, в ВС РФ направят более трех тысяч новобранцев. Это чуть больше, чем в прошлом году. При этом правила службы по призыву не изменились.

«Призыв граждан на военную службу продлится до 31 декабря 2023 года. Мы должны направить в войска более 3,1 тысячи молодых людей — это немногим больше, чем осенью 2022 года. Срок военной службы по призыву по-прежнему 12 месяцев. Первые отправки начнутся 16 октября», — передает слова областного военкома Андрея Максурова издание «Первое областное».

По словам Максурова, география службы челябинцев не изменится. Их по-прежнему будут направлять во все военные округа. Однако срочники не будут привлекаться для службы в новых регионах.

В настоящее время в регионе уже действуют 48 призывных комиссий. Они будут определять годность призывника в службе. Юноши пройдут полное медобследование, психологический отбор.

«Призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет. Основания для предоставления отсрочки остались прежними. Это довольно внушительный перечень. Если необходимо, гражданин всегда может ознакомиться с ним в доступных источниках информации или уточнить в военном комиссариате», — приводит слова начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу областного военкомата Сергея Варламова издание.

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Из Челябинской области в осенний призыв, начавшийся 1 октября, в ВС РФ направят более трех тысяч новобранцев. Это чуть больше, чем в прошлом году. При этом правила службы по призыву не изменились. «Призыв граждан на военную службу продлится до 31 декабря 2023 года. Мы должны направить в войска более 3,1 тысячи молодых людей — это немногим больше, чем осенью 2022 года. Срок военной службы по призыву по-прежнему 12 месяцев. Первые отправки начнутся 16 октября», — передает слова областного военкома Андрея Максурова издание «Первое областное». По словам Максурова, география службы челябинцев не изменится. Их по-прежнему будут направлять во все военные округа. Однако срочники не будут привлекаться для службы в новых регионах. В настоящее время в регионе уже действуют 48 призывных комиссий. Они будут определять годность призывника в службе. Юноши пройдут полное медобследование, психологический отбор. «Призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет. Основания для предоставления отсрочки остались прежними. Это довольно внушительный перечень. Если необходимо, гражданин всегда может ознакомиться с ним в доступных источниках информации или уточнить в военном комиссариате», — приводит слова начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу областного военкомата Сергея Варламова издание.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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