ФАС: одна из крупнейших независимых АЗС добровольно снизила цены на бензин и дизель

ФАС: Нефтьмагистраль уменьшила стоимость нефти в России

04 октября 2023 в 14:24 Размер текста - 17 +

Снижение цены позволит повысить доступность нефтепродуктов для граждан Фото: Денис Моргунов © URA.RU Торговый дом Нефтьмагистраль добровольно уменьшил стоимость нефтепродуктов в России с конца сентября. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). «Средняя стоимость топлива уменьшилась с 28 сентября: АИ-92 на 2 рубля 36 копеек, АИ-95 на 3 рубля 17 копеек, дизтопливо — 2 рубля 40 копеек», — сказано в сообщении ФАС. Там добавили, что снижение цены позволит повысить доступность нефтепродуктов для граждан и усилит конкуренцию между компаниями. В ФАС также отметили, что такая инициатива компании была добровольной. Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым стоимость бензина за неделю с 19 по 25 сентября выросла в 70 субъектах России в среднем на 27 копеек. По данным ведомства, в среднем цена Аи-92 выросла на 21 копейку, Аи-95 — на 23 копейки, Аи-98 — на 56 копеек. При этом подешевел бензин только в десяти регионах.

Торговый дом Нефтьмагистраль добровольно уменьшил стоимость нефтепродуктов в России с конца сентября. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). «Средняя стоимость топлива уменьшилась с 28 сентября: АИ-92 на 2 рубля 36 копеек, АИ-95 на 3 рубля 17 копеек, дизтопливо — 2 рубля 40 копеек», — сказано в сообщении ФАС. Там добавили, что снижение цены позволит повысить доступность нефтепродуктов для граждан и усилит конкуренцию между компаниями. В ФАС также отметили, что такая инициатива компании была добровольной. Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым стоимость бензина за неделю с 19 по 25 сентября выросла в 70 субъектах России в среднем на 27 копеек. По данным ведомства, в среднем цена Аи-92 выросла на 21 копейку, Аи-95 — на 23 копейки, Аи-98 — на 56 копеек. При этом подешевел бензин только в десяти регионах.