Росстат: цены на бензин выросли в 70 субъектах РФ

27 сентября 2023 в 21:28 Размер текста - 17 +

Больше всего автомобильное топливо подорожало в Магаданской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Стоимость бензина за прошедшую неделю, с 19 по 25 сентября, выросла в 70 субъектах России. Об это свидетельствуют данные Росстата. «Рост цен на бензин зафиксирован в 70 субъектах России. Больше всего автомобильное топливо подорожало в Магаданской области — на 4%», — говорится в дайджесте «Об объеме производства нефтепродуктов … и потребительских ценах на них», опубликованном на сайте ведомства. Подешевел бензин только в десяти регионах. Здесь лидерами стали Республика Марий Эл (снижение на 2,8%), Владимирская и Костромская области (минус 1%). В обеих столицах топливо выросло в цене: в Москве — на 0,5%, в Санкт-Петербурге — на 0,4%. Стоимость бензина АИ-92 на АЗС Москвы составляла от 48,69 до 57,99 рубля, АИ-95 — от 53,79 до 64,69 рубля, АИ-98 и выше — от 63,39 до 75,99 рубля за литр. В Санкт-Петербурге цены на марку АИ-92 были выше: от 49,60 до 61,10 рубля. Зато бензин АИ-95 продавался по цене от 53,65 до 62,85 рубля, АИ-98— от 67,74 до 70,59 рубля за литр. На совещании президента с правительством России 27 сентября вице-премьер Александр Новак предложил три способа стабилизации ситуации на внутреннем рынке: корректировку параметров демпфера с учетом текущей макроэкономической ситуации; повышение заградительной пошлины до 50 тысяч рублей; введение полного запрета на экспорт любых нефтепродуктов. В ответ президент страны Владимир Путин призвал взять под контроль цены на бензин. Он подчеркнул, что простым россиянам важен результат, а не количество принятых мер по регулированию цен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Стоимость бензина за прошедшую неделю, с 19 по 25 сентября, выросла в 70 субъектах России. Об это свидетельствуют данные Росстата. «Рост цен на бензин зафиксирован в 70 субъектах России. Больше всего автомобильное топливо подорожало в Магаданской области — на 4%», — говорится в дайджесте «Об объеме производства нефтепродуктов … и потребительских ценах на них», опубликованном на сайте ведомства. Подешевел бензин только в десяти регионах. Здесь лидерами стали Республика Марий Эл (снижение на 2,8%), Владимирская и Костромская области (минус 1%). В обеих столицах топливо выросло в цене: в Москве — на 0,5%, в Санкт-Петербурге — на 0,4%. Стоимость бензина АИ-92 на АЗС Москвы составляла от 48,69 до 57,99 рубля, АИ-95 — от 53,79 до 64,69 рубля, АИ-98 и выше — от 63,39 до 75,99 рубля за литр. В Санкт-Петербурге цены на марку АИ-92 были выше: от 49,60 до 61,10 рубля. Зато бензин АИ-95 продавался по цене от 53,65 до 62,85 рубля, АИ-98— от 67,74 до 70,59 рубля за литр. На совещании президента с правительством России 27 сентября вице-премьер Александр Новак предложил три способа стабилизации ситуации на внутреннем рынке: корректировку параметров демпфера с учетом текущей макроэкономической ситуации; повышение заградительной пошлины до 50 тысяч рублей; введение полного запрета на экспорт любых нефтепродуктов. В ответ президент страны Владимир Путин призвал взять под контроль цены на бензин. Он подчеркнул, что простым россиянам важен результат, а не количество принятых мер по регулированию цен.