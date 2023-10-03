03 октября 2023

Звезда «Реальных пацанов» пермячка Зоя Бербер уехала в Бейрут. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, бербер зоя
Зоя Бербер снимает новую серию телешоу (архивное фото) Фото:

Пермская актриса Зоя Бербер, ставшая популярной благодаря роли в сериале «Реальные пацаны», уехала в Бейрут. В столице Ливана она снимает выпуск программы «Один день в городе» для телеканала «Моя планета».

«Я в Бейруте, столице Ливана. Летела я сюда почти 12 часов, чтобы рассказать вам об этом городе!» — написала Бербер в соцсетях.

Ранее URA.RU рассказывало, что актриса участвовала в телешоу «Фактор страха». Там звезду засыпали песком.

Зоя Бербер в Бейруте
Зоя Бербер в Бейруте

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Пермская актриса Зоя Бербер, ставшая популярной благодаря роли в сериале «Реальные пацаны», уехала в Бейрут. В столице Ливана она снимает выпуск программы «Один день в городе» для телеканала «Моя планета». «Я в Бейруте, столице Ливана. Летела я сюда почти 12 часов, чтобы рассказать вам об этом городе!» — написала Бербер в соцсетях. Ранее URA.RU рассказывало, что актриса участвовала в телешоу «Фактор страха». Там звезду засыпали песком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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