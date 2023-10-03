Зоя Бербер снимает новую серию телешоу (архивное фото)
Пермская актриса Зоя Бербер, ставшая популярной благодаря роли в сериале «Реальные пацаны», уехала в Бейрут. В столице Ливана она снимает выпуск программы «Один день в городе» для телеканала «Моя планета».
«Я в Бейруте, столице Ливана. Летела я сюда почти 12 часов, чтобы рассказать вам об этом городе!» — написала Бербер в соцсетях.
Ранее URA.RU рассказывало, что актриса участвовала в телешоу «Фактор страха». Там звезду засыпали песком.
Зоя Бербер в Бейруте
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