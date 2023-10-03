Звезда «Реальных пацанов» пермячка Зоя Бербер уехала в Бейрут. Фото

04 октября 2023 в 15:11 Размер текста - 17 +

Зоя Бербер снимает новую серию телешоу (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пермская актриса Зоя Бербер, ставшая популярной благодаря роли в сериале «Реальные пацаны», уехала в Бейрут. В столице Ливана она снимает выпуск программы «Один день в городе» для телеканала «Моя планета». «Я в Бейруте, столице Ливана. Летела я сюда почти 12 часов, чтобы рассказать вам об этом городе!» — написала Бербер в соцсетях. Ранее URA.RU рассказывало, что актриса участвовала в телешоу «Фактор страха». Там звезду засыпали песком. Зоя Бербер в Бейруте Зоя Бербер в ВК https://vk.com/zberberrr

Пермская актриса Зоя Бербер, ставшая популярной благодаря роли в сериале «Реальные пацаны», уехала в Бейрут. В столице Ливана она снимает выпуск программы «Один день в городе» для телеканала «Моя планета». «Я в Бейруте, столице Ливана. Летела я сюда почти 12 часов, чтобы рассказать вам об этом городе!» — написала Бербер в соцсетях. Ранее URA.RU рассказывало, что актриса участвовала в телешоу «Фактор страха». Там звезду засыпали песком.