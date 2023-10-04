В Екатеринбурге рядом с медиаэкраном на улице Вайнера ночью появилась огромная скульптура льва с позолоченной гривой, светящимися глазами и — это, наверное, самая яркая деталь — большими, отливающими золотом бронзовыми яйцами. Как рассказали URA.RU сотрудники компании «Сима-ленд», животное стало одним из подарков любимому городу.
«Инициативная группа сотрудников нашей компании углубилась в историю и оказалось, что 30 тысяч лет назад на Урале жили гигантские львы. Львов на Урале больше нет, но львиный дух, дух гигантов наша земля хранит и вселяет его в новых героев. Поэтому уральцы — несгибаемый народ, мы сильные духом, и поэтому у нашего льва золотые яйца», — пояснил один из участников ночной акции.
Фигуру установили на перекрестке улиц Попова-Вайнера. Лев появился благодаря инициативе сотрудников «Сима-ленда» и их добровольной финансовой поддержке.
В Новый год в 2022 году на улице Вайнера были установлены гигантские арт-объекты. Они появились благодаря работникам компании «Сима-ленд», которые решили самостоятельно организовать денежный сбор внутри компании.
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