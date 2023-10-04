04 октября 2023

Ночью в центре Екатеринбурга тайком поставили огромного льва с бронзовыми яйцами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Скульптуру льва поставили на улице Вайнера
Скульптуру льва поставили на улице Вайнера

В Екатеринбурге рядом с медиаэкраном на улице Вайнера ночью появилась огромная скульптура льва с позолоченной гривой, светящимися глазами и — это, наверное, самая яркая деталь — большими, отливающими золотом бронзовыми яйцами. Как рассказали URA.RU сотрудники компании «Сима-ленд», животное стало одним из подарков любимому городу.

«Инициативная группа сотрудников нашей компании углубилась в историю и оказалось, что 30 тысяч лет назад на Урале жили гигантские львы. Львов на Урале больше нет, но львиный дух, дух гигантов наша земля хранит и вселяет его в новых героев. Поэтому уральцы — несгибаемый народ, мы сильные духом, и поэтому у нашего льва золотые яйца», — пояснил один из участников ночной акции.

Фигуру установили на перекрестке улиц Попова-Вайнера. Лев появился благодаря инициативе сотрудников «Сима-ленда» и их добровольной финансовой поддержке.

В Новый год в 2022 году на улице Вайнера были установлены гигантские арт-объекты. Они появились благодаря работникам компании «Сима-ленд», которые решили самостоятельно организовать денежный сбор внутри компании.

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В Екатеринбурге рядом с медиаэкраном на улице Вайнера ночью появилась огромная скульптура льва с позолоченной гривой, светящимися глазами и — это, наверное, самая яркая деталь — большими, отливающими золотом бронзовыми яйцами. Как рассказали URA.RU сотрудники компании «Сима-ленд», животное стало одним из подарков любимому городу. «Инициативная группа сотрудников нашей компании углубилась в историю и оказалось, что 30 тысяч лет назад на Урале жили гигантские львы. Львов на Урале больше нет, но львиный дух, дух гигантов наша земля хранит и вселяет его в новых героев. Поэтому уральцы — несгибаемый народ, мы сильные духом, и поэтому у нашего льва золотые яйца», — пояснил один из участников ночной акции. Фигуру установили на перекрестке улиц Попова-Вайнера. Лев появился благодаря инициативе сотрудников «Сима-ленда» и их добровольной финансовой поддержке. В Новый год в 2022 году на улице Вайнера были установлены гигантские арт-объекты. Они появились благодаря работникам компании «Сима-ленд», которые решили самостоятельно организовать денежный сбор внутри компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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