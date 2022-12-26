Световые арт-объекты расположились в разных частях центра Екатеринбурга Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

В центре Екатеринбурге меценаты установили рекорд по украшениям — здесь появились гирлянды, пятиметровый мультимедийный «Новогодний шар», который состоит из 50 тысяч светодиодов, огромный медведь и многое другое. Об этом URA.RU рассказали в Фонде святой Екатерины.

«Рождественское оформление родного Екатеринбурга для Фонда святой Екатерины стало уже доброй и любимой традицией. Ежегодно мы стараемся удивить гостей и жителей города и создать у них праздничное настроение и веру в чудеса», — пояснил директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев. Теперь у часовни появился мультимедийный «Новогодний шар», на котором каждые десять секунд появляется один из 23 праздничных узоров и надпись «Екатеринбургу 300 лет».

По слова главы Екатеринбурга Алексея Орлова, локация стала уютной фотозоной, где могут фотографироваться жители и гости города. Также преобразилась улица Вайнера, где установили огромного полярного медведя, корабль с алыми парусами, музыкальный новогодний шар и многое другое. Световые композиции установили и у храмов, которые находятся в центре Екатеринбурга. «Так, у Храма-на-крови расположились два ангела, а у храма Иннокентия Московского на проспекте Ленина разместили рождественские фонарики», — рассказали в фонде.

Днем 26 декабря на главной пешеходной улице Екатеринбурга — Вайнера — зажгли гигантские арт-объекты, установленные при поддержке сотрудников компании «Сима-ленд». Работники решили организовать добровольный денежный сбор, где каждый может внести сумму на свое усмотрение, эту идею поддержал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Площадка у часовни буквально усыпана световыми инсталляциями Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Например, на кустах появились яркие гирлянды Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Шар меняет изображение каждый десять секунд Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины