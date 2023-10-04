Военкомат раскрыл, сколько призовут свердловчан в осенний призыв

Во время осеннего призыва, который стартовал в России 1 октября, из Свердловской области призовут более трех тысяч молодых людей. Такую цифру озвучил военный комиссар региона полковник Юрий Аксенов во время брифинга в пресс-центре ТАСС-Урал.
«Из Свердловской области будут призваны более трех тысяч призывников. Мероприятия будут проводиться планово. Большинство свердловских призывников будут направлены в учебные соединения воинской части, где получат воинскую специальность», — сказал полковник Аксенов.
Он добавил, что перед отправкой молодых людей переоденут в повседневную одежду: черного, синего и защитного цвета, в зависимости от рода войск, и обеспечат банковскими картами. Также каждому военнослужащему выдадут полностью укомплектованный солдатский несессер.
Осенний призыв в России стартовал 1 октября. Ранее агентство публиковало перечень необходимых вещей, которые пригодятся призывнику для прохождения срочной службы.
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