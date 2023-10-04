Военкомат раскрыл, сколько призовут свердловчан в осенний призыв

Из Свердловской области призовут служить в армию более трех тысяч призывников
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Из свердловского региона отправятся в армию этой осенью более трех тысяч парней Фото:
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Призыв — 2023

Во время осеннего призыва, который стартовал в России 1 октября, из Свердловской области призовут более трех тысяч молодых людей. Такую цифру озвучил военный комиссар региона полковник Юрий Аксенов во время брифинга в пресс-центре ТАСС-Урал.

«Из Свердловской области будут призваны более трех тысяч призывников. Мероприятия будут проводиться планово. Большинство свердловских призывников будут направлены в учебные соединения воинской части, где получат воинскую специальность», — сказал полковник Аксенов.

Он добавил, что перед отправкой молодых людей переоденут в повседневную одежду: черного, синего и защитного цвета, в зависимости от рода войск, и обеспечат банковскими картами. Также каждому военнослужащему выдадут полностью укомплектованный солдатский несессер.

Осенний призыв в России стартовал 1 октября. Ранее агентство публиковало перечень необходимых вещей, которые пригодятся призывнику для прохождения срочной службы.

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Во время осеннего призыва, который стартовал в России 1 октября, из Свердловской области призовут более трех тысяч молодых людей. Такую цифру озвучил военный комиссар региона полковник Юрий Аксенов во время брифинга в пресс-центре ТАСС-Урал. «Из Свердловской области будут призваны более трех тысяч призывников. Мероприятия будут проводиться планово. Большинство свердловских призывников будут направлены в учебные соединения воинской части, где получат воинскую специальность», — сказал полковник Аксенов. Он добавил, что перед отправкой молодых людей переоденут в повседневную одежду: черного, синего и защитного цвета, в зависимости от рода войск, и обеспечат банковскими картами. Также каждому военнослужащему выдадут полностью укомплектованный солдатский несессер. Осенний призыв в России стартовал 1 октября. Ранее агентство публиковало перечень необходимых вещей, которые пригодятся призывнику для прохождения срочной службы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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