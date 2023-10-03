03 октября 2023

В ХМАО водители не могут поставить машину на учет из-за сбоев систем ГИБДД

© Служба новостей «URA.RU»
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Адресники. Сургут, гаи, госавтоинспекция, гибдд
Инспекторы не могут внести в базу новые данные Фото:

В ХМАО водители часами не могут поставить на учет автомобили из-за сбоев систем ГИБДД. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых окружных структур.

«Некоторые водители часами не могут поставить на учет машину, так как внесенные данные не встают в базу, и все нужно делать заново и по несколько раз. Произошел сбой базы ГИБДД, и после этого начались проблемы с оформлением автомобилей. Не скажу, что все критично, но с некоторыми клиентами возникают трудности. Сейчас проблему уже устраняют», — сообщил собеседник.

Между тем другой источник URA.RU, отметил, что проблема не только в ХМАО, но и по всей России. За разъяснениями журналист агентства обратился в окружное управление МВД. Там попросили направить запрос, что и было сделано. На момент публикации ответа не поступало.

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В ХМАО водители часами не могут поставить на учет автомобили из-за сбоев систем ГИБДД. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых окружных структур. «Некоторые водители часами не могут поставить на учет машину, так как внесенные данные не встают в базу, и все нужно делать заново и по несколько раз. Произошел сбой базы ГИБДД, и после этого начались проблемы с оформлением автомобилей. Не скажу, что все критично, но с некоторыми клиентами возникают трудности. Сейчас проблему уже устраняют», — сообщил собеседник. Между тем другой источник URA.RU, отметил, что проблема не только в ХМАО, но и по всей России. За разъяснениями журналист агентства обратился в окружное управление МВД. Там попросили направить запрос, что и было сделано. На момент публикации ответа не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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