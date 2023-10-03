В ХМАО водители не могут поставить машину на учет из-за сбоев систем ГИБДД

04 октября 2023 в 16:01 Размер текста - 17 +

Инспекторы не могут внести в базу новые данные Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В ХМАО водители часами не могут поставить на учет автомобили из-за сбоев систем ГИБДД. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых окружных структур. «Некоторые водители часами не могут поставить на учет машину, так как внесенные данные не встают в базу, и все нужно делать заново и по несколько раз. Произошел сбой базы ГИБДД, и после этого начались проблемы с оформлением автомобилей. Не скажу, что все критично, но с некоторыми клиентами возникают трудности. Сейчас проблему уже устраняют», — сообщил собеседник. Между тем другой источник URA.RU, отметил, что проблема не только в ХМАО, но и по всей России. За разъяснениями журналист агентства обратился в окружное управление МВД. Там попросили направить запрос, что и было сделано. На момент публикации ответа не поступало.

В ХМАО водители часами не могут поставить на учет автомобили из-за сбоев систем ГИБДД. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых окружных структур. «Некоторые водители часами не могут поставить на учет машину, так как внесенные данные не встают в базу, и все нужно делать заново и по несколько раз. Произошел сбой базы ГИБДД, и после этого начались проблемы с оформлением автомобилей. Не скажу, что все критично, но с некоторыми клиентами возникают трудности. Сейчас проблему уже устраняют», — сообщил собеседник. Между тем другой источник URA.RU, отметил, что проблема не только в ХМАО, но и по всей России. За разъяснениями журналист агентства обратился в окружное управление МВД. Там попросили направить запрос, что и было сделано. На момент публикации ответа не поступало.