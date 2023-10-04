Президент ФК «Урал» рассказал о связях с лидером ОПГ «Уралмаш»

Президент ФК «Урал» играл с лидером ОПГ «Уралмаш» в футбол

04 октября 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

Григорий Иванов стал героем выпуска канала Nobel Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов стал героем выпуска YouTube-канала Nobel. Ведущему Нобелю Арустамяну он рассказал, как играл в футбол с участниками ОПГ «Уралмаш». «Когда мы создали мини-футбольную команду, Костя Цыганов (лидер ОПГ „Уралмаш“ и брат одного из основателей Григория Цыганова — прим. URA.RU) играл во второй союзной лиге. Сейчас это, думаю, уровень середины [турнирной таблицы] РПЛ. Он был знаковый футболист. И вот он собирал свою команду», — вспомнил Иванов. По его словам однажды он приехал на Уралмаш, чтобы сыграть товарищеский матч с командой Цыганова. «И мы выигрывали 4:3, конец матча, а судья бегает и не свистит. Я говорю: Костя, ну давай уже [закончим]. И он судье сказал: свисти [окончание игры]. И мы выиграли», — рассказал президент «Урала», подчеркнув, что большой футбол удалось сохранить благодаря «уралмашевским».

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов стал героем выпуска YouTube-канала Nobel. Ведущему Нобелю Арустамяну он рассказал, как играл в футбол с участниками ОПГ «Уралмаш». «Когда мы создали мини-футбольную команду, Костя Цыганов (лидер ОПГ „Уралмаш“ и брат одного из основателей Григория Цыганова — прим. URA.RU) играл во второй союзной лиге. Сейчас это, думаю, уровень середины [турнирной таблицы] РПЛ. Он был знаковый футболист. И вот он собирал свою команду», — вспомнил Иванов. По его словам однажды он приехал на Уралмаш, чтобы сыграть товарищеский матч с командой Цыганова. «И мы выигрывали 4:3, конец матча, а судья бегает и не свистит. Я говорю: Костя, ну давай уже [закончим]. И он судье сказал: свисти [окончание игры]. И мы выиграли», — рассказал президент «Урала», подчеркнув, что большой футбол удалось сохранить благодаря «уралмашевским».