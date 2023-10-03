03 октября 2023

В ЯНАО прозвучало экстренное оповещение. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Миасс. Войнов. Третьяков. Челябинск., громкоговоритель
В ЯНАО проверили ревуны и громкоговорители Фото:

В ЯНАО прошла проверка системы звукового оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщают корреспонденты URA.RU.

«Испытание систем экстренного оповещения прошло в городах Ямала. В Новом Уренгое было хорошо слышно сирену, в Ноябрьске жителей предупредили об учениях через громкоговорители», — сообщают корреспонденты агентства.

Сигнал «Внимание всем!» прозвучал в рамках плановой тренировки. Изначально власти муниципалитетов решили обойтись без звуковых сигналов.

Ранее URA.RU сообщило, что ямальцы не услышали сирен, о которых жителей предупреждали в официальных сообщениях. В пресс-службе окружного ГУ МЧС пояснили, что учения прошли планово, но без использования «ревунов».

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В ЯНАО прошла проверка системы звукового оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщают корреспонденты URA.RU. «Испытание систем экстренного оповещения прошло в городах Ямала. В Новом Уренгое было хорошо слышно сирену, в Ноябрьске жителей предупредили об учениях через громкоговорители», — сообщают корреспонденты агентства. Сигнал «Внимание всем!» прозвучал в рамках плановой тренировки. Изначально власти муниципалитетов решили обойтись без звуковых сигналов. Ранее URA.RU сообщило, что ямальцы не услышали сирен, о которых жителей предупреждали в официальных сообщениях. В пресс-службе окружного ГУ МЧС пояснили, что учения прошли планово, но без использования «ревунов».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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