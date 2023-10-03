В ЯНАО прозвучало экстренное оповещение. Видео

04 октября 2023 в 17:09 Размер текста - 17 +

В ЯНАО проверили ревуны и громкоговорители Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ЯНАО прошла проверка системы звукового оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщают корреспонденты URA.RU. «Испытание систем экстренного оповещения прошло в городах Ямала. В Новом Уренгое было хорошо слышно сирену, в Ноябрьске жителей предупредили об учениях через громкоговорители», — сообщают корреспонденты агентства.



Сигнал «Внимание всем!» прозвучал в рамках плановой тренировки. Изначально власти муниципалитетов решили обойтись без звуковых сигналов.



Ранее URA.RU сообщило, что ямальцы не услышали сирен, о которых жителей предупреждали в официальных сообщениях. В пресс-службе окружного ГУ МЧС пояснили, что учения прошли планово, но без использования «ревунов».

В ЯНАО прошла проверка системы звукового оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщают корреспонденты URA.RU. «Испытание систем экстренного оповещения прошло в городах Ямала. В Новом Уренгое было хорошо слышно сирену, в Ноябрьске жителей предупредили об учениях через громкоговорители», — сообщают корреспонденты агентства. Сигнал «Внимание всем!» прозвучал в рамках плановой тренировки. Изначально власти муниципалитетов решили обойтись без звуковых сигналов. Ранее URA.RU сообщило, что ямальцы не услышали сирен, о которых жителей предупреждали в официальных сообщениях. В пресс-службе окружного ГУ МЧС пояснили, что учения прошли планово, но без использования «ревунов».