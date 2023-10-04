США изменили решение по допуску России к переговорам по ядерному оружию 04 октября 2023 в 17:25 Размер текста - 17 + Российскую делегацию допустили до консультации ядерной пятерки в ООН Фото: wikipedia.org/White House Соединенные Штаты допустили российскую делегацию до участия в консультациях ядерной пятерки на первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Для этого делегации из РФ одобрили американские визы. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Сегодня выдали», — передает слова Рябкова ТАСС. Так дипломат ответил на просьбу прокомментировать данные сообщения. Ранее сообщалось, что США не допустили Россию до переговоров ядерной пятерки. Об этом сообщил замглавы российского МИД Сергей Рябков. Также он отметил, что представители России «должны были проводить и координировать мероприятие». Соединенные Штаты допустили российскую делегацию до участия в консультациях ядерной пятерки на первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Для этого делегации из РФ одобрили американские визы. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Сегодня выдали», — передает слова Рябкова ТАСС. Так дипломат ответил на просьбу прокомментировать данные сообщения. Ранее сообщалось, что США не допустили Россию до переговоров ядерной пятерки. Об этом сообщил замглавы российского МИД Сергей Рябков. Также он отметил, что представители России «должны были проводить и координировать мероприятие». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям