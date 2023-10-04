МВД попросило россиян не посещать ГИБДД

Россияне должны временно отказаться от посещения ГИБДД из-за массового технического сбоя, который не дает регистрировать транспорт. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«МВД просит граждан с пониманием отнестись к возникшей ситуации и воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы», — передает РИА Новости сообщение пресс-службы МВД. За устранение сбоя взялись специалисты профильных подразделений МВД России.
Ранее из-за системной ошибки, многие россияне не могли зарегистрировать свой транспорт. Система не работает уже два дня. Такая проблема наблюдается во всех регионах РФ. «Национальная служба новостей» пишет, что причиной стал сбой в работе федеральной информационной системы ГИБДД РФ.
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