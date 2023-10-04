МВД попросило россиян не посещать ГИБДД 04 октября 2023 в 17:10 Размер текста - 17 + МВД РФ просит россиян воздержаться от посещения ГИБДД до устранения сбоя Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Россияне должны временно отказаться от посещения ГИБДД из-за массового технического сбоя, который не дает регистрировать транспорт. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «МВД просит граждан с пониманием отнестись к возникшей ситуации и воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы», — передает РИА Новости сообщение пресс-службы МВД. За устранение сбоя взялись специалисты профильных подразделений МВД России. Ранее из-за системной ошибки, многие россияне не могли зарегистрировать свой транспорт. Система не работает уже два дня. Такая проблема наблюдается во всех регионах РФ. «Национальная служба новостей» пишет, что причиной стал сбой в работе федеральной информационной системы ГИБДД РФ. Россияне должны временно отказаться от посещения ГИБДД из-за массового технического сбоя, который не дает регистрировать транспорт. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «МВД просит граждан с пониманием отнестись к возникшей ситуации и воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы», — передает РИА Новости сообщение пресс-службы МВД. За устранение сбоя взялись специалисты профильных подразделений МВД России. Ранее из-за системной ошибки, многие россияне не могли зарегистрировать свой транспорт. Система не работает уже два дня. Такая проблема наблюдается во всех регионах РФ. «Национальная служба новостей» пишет, что причиной стал сбой в работе федеральной информационной системы ГИБДД РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям