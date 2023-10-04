МВД попросило россиян не посещать ГИБДД

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Здания, жанры. Москва, мвд, мвд рф, министерство внутренних дел
МВД РФ просит россиян воздержаться от посещения ГИБДД до устранения сбоя Фото:

Россияне должны временно отказаться от посещения ГИБДД из-за массового технического сбоя, который не дает регистрировать транспорт. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«МВД просит граждан с пониманием отнестись к возникшей ситуации и воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы», — передает РИА Новости сообщение пресс-службы МВД. За устранение сбоя взялись специалисты профильных подразделений МВД России.

Ранее из-за системной ошибки, многие россияне не могли зарегистрировать свой транспорт. Система не работает уже два дня. Такая проблема наблюдается во всех регионах РФ. «Национальная служба новостей» пишет, что причиной стал сбой в работе федеральной информационной системы ГИБДД РФ.

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Россияне должны временно отказаться от посещения ГИБДД из-за массового технического сбоя, который не дает регистрировать транспорт. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «МВД просит граждан с пониманием отнестись к возникшей ситуации и воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы», — передает РИА Новости сообщение пресс-службы МВД. За устранение сбоя взялись специалисты профильных подразделений МВД России. Ранее из-за системной ошибки, многие россияне не могли зарегистрировать свой транспорт. Система не работает уже два дня. Такая проблема наблюдается во всех регионах РФ. «Национальная служба новостей» пишет, что причиной стал сбой в работе федеральной информационной системы ГИБДД РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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