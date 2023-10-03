03 октября 2023

Тюменские рестораторы оплатят сотрудникам психологов

© Служба новостей «URA.RU»
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Летняя веранда на крыше ресторана Kitchen. Екатеринбург, официант, кафе, интерьер, ресторан, ресторан kitchen
Тюменские рестораторы прибегнут к нетрадиционным способам устранения дефицита кадров Фото:

В Тюмени рестораторы из-за дефицита кадров готовы оплачивать работу психологов для своих сотрудников. Об этом URA.RU рассказала Марина Филиппова, директор по развитию крупной ресторанной сети города.

«Всерьез обсуждается вопрос о привлечении психолога для работы с сотрудниками. В частности, онлайн-сервиса. Сейчас мы будем активно тестировать и проверять эту идею, насколько она эффективна. Работа в ресторане — психологически сложная. Помимо физических нагрузок, когда сотрудники по 10-12 часов на ногах, есть еще сложность в коммуникации, в постоянном общении. Поэтому вопрос всяческих выгораний, усталости актуален. Это явление также сказывается и на текучке кадров», — сообщила Марина Филиппова.

Собеседница агентства добавляет, что вопрос с дефицитом сотрудников стоит в ресторанной сфере остро. Для решения этой проблемы применяются разные методы, в том числе и сотрудничество с местными общеобразовательными учреждениями.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени началась волна продаж заведений общепита. В сентябре бизнесмены города выставили больше 20 объявлений о продаже шашлычных, кондитерских и точек с шаурмой.

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В Тюмени рестораторы из-за дефицита кадров готовы оплачивать работу психологов для своих сотрудников. Об этом URA.RU рассказала Марина Филиппова, директор по развитию крупной ресторанной сети города. «Всерьез обсуждается вопрос о привлечении психолога для работы с сотрудниками. В частности, онлайн-сервиса. Сейчас мы будем активно тестировать и проверять эту идею, насколько она эффективна. Работа в ресторане — психологически сложная. Помимо физических нагрузок, когда сотрудники по 10-12 часов на ногах, есть еще сложность в коммуникации, в постоянном общении. Поэтому вопрос всяческих выгораний, усталости актуален. Это явление также сказывается и на текучке кадров», — сообщила Марина Филиппова. Собеседница агентства добавляет, что вопрос с дефицитом сотрудников стоит в ресторанной сфере остро. Для решения этой проблемы применяются разные методы, в том числе и сотрудничество с местными общеобразовательными учреждениями. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени началась волна продаж заведений общепита. В сентябре бизнесмены города выставили больше 20 объявлений о продаже шашлычных, кондитерских и точек с шаурмой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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