Тюменские рестораторы оплатят сотрудникам психологов

Тюменские рестораторы прибегнут к нетрадиционным способам устранения дефицита кадров Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Тюмени рестораторы из-за дефицита кадров готовы оплачивать работу психологов для своих сотрудников. Об этом URA.RU рассказала Марина Филиппова, директор по развитию крупной ресторанной сети города.

«Всерьез обсуждается вопрос о привлечении психолога для работы с сотрудниками. В частности, онлайн-сервиса. Сейчас мы будем активно тестировать и проверять эту идею, насколько она эффективна. Работа в ресторане — психологически сложная. Помимо физических нагрузок, когда сотрудники по 10-12 часов на ногах, есть еще сложность в коммуникации, в постоянном общении. Поэтому вопрос всяческих выгораний, усталости актуален. Это явление также сказывается и на текучке кадров», — сообщила Марина Филиппова.

Собеседница агентства добавляет, что вопрос с дефицитом сотрудников стоит в ресторанной сфере остро. Для решения этой проблемы применяются разные методы, в том числе и сотрудничество с местными общеобразовательными учреждениями.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени началась волна продаж заведений общепита. В сентябре бизнесмены города выставили больше 20 объявлений о продаже шашлычных, кондитерских и точек с шаурмой.