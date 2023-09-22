Ресторанный бизнес Тюмени теряет игроков

В Тюмени началась волна продаж заведений общепита

В сентябре в Тюмени на продажу выставили больше 20 шашлычных, кондитерских и точек по продаже шаурмы Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени началась волна продаж заведений общепита «быстрого» формата. В сентябре бизнесмены города выставили на «Авито» больше 20 объявлений о продаже шашлычных, кондитерских и точек по продаже шаурмы, сообщает доска объявлений.

«Продается готовый бизнес, в который вложена душа. В заведении есть ±15 сидячих мест, можно увеличить, в основном на вынос работа идет по шаурме. Заведение находится в хорошем, проходном месте, прямо через дорогу учебное заведение. Продаю по причине других, более важных дел», — сообщает автор одного из таких объявлений.

По словам одного из продавцов, в последнее время содержать такой бизнес стало слишком сложно. «Продукты дорожают, коммуналка дорожает, постоянно какие-то непонятные истории с рублем происходят. А у нас понятно, что категория не премиум, нашим клиентам изменение цены даже на 10 рублей уже кажется обидным. Но мы вынуждены поднимать, иначе не выжить», — рассказал URA.RU владелец похожего бизнеса в Тюмени.

По словам опытных рестораторов, с такой ситуацией можно справиться и сохранить бизнес, если заранее закладывать все возможные риски. «Мы ведем давно уже работу со своими поставщиками, просто стараемся быть готовыми ко всему. У нас наоборот отмечаем приток клиентов, то же самое и у коллег, причем не только в Тюмени», — пояснила URA.RU директор по развитию ресторанной сети «МаксиМ» Марина Филиппова.

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