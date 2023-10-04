04 октября 2023

Аналитик Фролов заявил о рекордном снижении спроса Европы на газ

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер с рабочим визитом в Каслинском муниципальном районе. Челябинск, газ, огнеопасно, газопровод, газификация, газовая труба, газоснабжение
Основное снижение спроса на газ происходит в промышленном секторе ЕС и Великобритании Фото:
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Газовый кризис в Европе

Спрос Европейского Союза и Великобритании на газ сократился на 100 миллиардов кубических метров в годовом выражении за два года. В разговоре с URA.RU заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов отметил, что подобного снижения никогда не было.

«На сколько сократился спрос в Европейском Союзе и Великобритании за прошедшие два года? А он сократился примерно на 100 миллиардов кубических метров в годовом выражении. Это, на секундочку, с отметкой порядка 480 миллиардов. Это очень большое снижение. Такого в принципе не было никогда, впервые в истории. И основная часть падения, как демонстрирует нам европейская статистика, пришлась на промышленный сектор. То есть на тот сектор, потребности которого мало связаны с погодными условиями, с переходом на иные виды топлива», — сказал Александр Фролов.

Собеседник агентства подчеркнул, что подобное снижение спроса пагубно влияет на промышленность в европейских странах. «Промышленность, в первую очередь перерабатывающая, испытывает известные сложности. Если мы посмотрим на ту статистику, которую дает Евростат, сравним с той аналитикой, которую публикует Экономический институт Bruegel, то мы увидим, что выводы о проблемах европейской промышленности более чем оправданы. Да, проблемы есть, и проблемы слабо устранимые. Если сейчас начнут восстанавливать промышленное производство, то будет расти спрос на газ. Если будет расти спрос на газ, то что произойдет в условиях отсутствия избытка предложений? Цена на газ начнет увеличиваться», — объяснил специалист.

Ранее стало известно, что спотовая цена в Европе за неделю снизилась на 28%. Как выяснилось, на обвал цен повлияли рост силы ветра и увеличение выработки электроэнергии на ветроустановках в Европе.

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Спрос Европейского Союза и Великобритании на газ сократился на 100 миллиардов кубических метров в годовом выражении за два года. В разговоре с URA.RU заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов отметил, что подобного снижения никогда не было. «На сколько сократился спрос в Европейском Союзе и Великобритании за прошедшие два года? А он сократился примерно на 100 миллиардов кубических метров в годовом выражении. Это, на секундочку, с отметкой порядка 480 миллиардов. Это очень большое снижение. Такого в принципе не было никогда, впервые в истории. И основная часть падения, как демонстрирует нам европейская статистика, пришлась на промышленный сектор. То есть на тот сектор, потребности которого мало связаны с погодными условиями, с переходом на иные виды топлива», — сказал Александр Фролов. Собеседник агентства подчеркнул, что подобное снижение спроса пагубно влияет на промышленность в европейских странах. «Промышленность, в первую очередь перерабатывающая, испытывает известные сложности. Если мы посмотрим на ту статистику, которую дает Евростат, сравним с той аналитикой, которую публикует Экономический институт Bruegel, то мы увидим, что выводы о проблемах европейской промышленности более чем оправданы. Да, проблемы есть, и проблемы слабо устранимые. Если сейчас начнут восстанавливать промышленное производство, то будет расти спрос на газ. Если будет расти спрос на газ, то что произойдет в условиях отсутствия избытка предложений? Цена на газ начнет увеличиваться», — объяснил специалист. Ранее стало известно, что спотовая цена в Европе за неделю снизилась на 28%. Как выяснилось, на обвал цен повлияли рост силы ветра и увеличение выработки электроэнергии на ветроустановках в Европе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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