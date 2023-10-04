Аналитик Фролов заявил о рекордном снижении спроса Европы на газ

05 октября 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Основное снижение спроса на газ происходит в промышленном секторе ЕС и Великобритании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Спрос Европейского Союза и Великобритании на газ сократился на 100 миллиардов кубических метров в годовом выражении за два года. В разговоре с URA.RU заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов отметил, что подобного снижения никогда не было. «На сколько сократился спрос в Европейском Союзе и Великобритании за прошедшие два года? А он сократился примерно на 100 миллиардов кубических метров в годовом выражении. Это, на секундочку, с отметкой порядка 480 миллиардов. Это очень большое снижение. Такого в принципе не было никогда, впервые в истории. И основная часть падения, как демонстрирует нам европейская статистика, пришлась на промышленный сектор. То есть на тот сектор, потребности которого мало связаны с погодными условиями, с переходом на иные виды топлива», — сказал Александр Фролов. Собеседник агентства подчеркнул, что подобное снижение спроса пагубно влияет на промышленность в европейских странах. «Промышленность, в первую очередь перерабатывающая, испытывает известные сложности. Если мы посмотрим на ту статистику, которую дает Евростат, сравним с той аналитикой, которую публикует Экономический институт Bruegel, то мы увидим, что выводы о проблемах европейской промышленности более чем оправданы. Да, проблемы есть, и проблемы слабо устранимые. Если сейчас начнут восстанавливать промышленное производство, то будет расти спрос на газ. Если будет расти спрос на газ, то что произойдет в условиях отсутствия избытка предложений? Цена на газ начнет увеличиваться», — объяснил специалист. Ранее стало известно, что спотовая цена в Европе за неделю снизилась на 28%. Как выяснилось, на обвал цен повлияли рост силы ветра и увеличение выработки электроэнергии на ветроустановках в Европе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Спрос Европейского Союза и Великобритании на газ сократился на 100 миллиардов кубических метров в годовом выражении за два года. В разговоре с URA.RU заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов отметил, что подобного снижения никогда не было. «На сколько сократился спрос в Европейском Союзе и Великобритании за прошедшие два года? А он сократился примерно на 100 миллиардов кубических метров в годовом выражении. Это, на секундочку, с отметкой порядка 480 миллиардов. Это очень большое снижение. Такого в принципе не было никогда, впервые в истории. И основная часть падения, как демонстрирует нам европейская статистика, пришлась на промышленный сектор. То есть на тот сектор, потребности которого мало связаны с погодными условиями, с переходом на иные виды топлива», — сказал Александр Фролов. Собеседник агентства подчеркнул, что подобное снижение спроса пагубно влияет на промышленность в европейских странах. «Промышленность, в первую очередь перерабатывающая, испытывает известные сложности. Если мы посмотрим на ту статистику, которую дает Евростат, сравним с той аналитикой, которую публикует Экономический институт Bruegel, то мы увидим, что выводы о проблемах европейской промышленности более чем оправданы. Да, проблемы есть, и проблемы слабо устранимые. Если сейчас начнут восстанавливать промышленное производство, то будет расти спрос на газ. Если будет расти спрос на газ, то что произойдет в условиях отсутствия избытка предложений? Цена на газ начнет увеличиваться», — объяснил специалист. Ранее стало известно, что спотовая цена в Европе за неделю снизилась на 28%. Как выяснилось, на обвал цен повлияли рост силы ветра и увеличение выработки электроэнергии на ветроустановках в Европе.