Полпред Якушев назвал новые вызовы для УрФО после повышения ключевой ставки

Полпред Якушев: повышение ключевой ставки — новый вызов для УрФО
© Служба новостей «URA.RU»
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Форум 100+. День второй. Екатеринбург
Владимир Якушев принял участие в форуме 100+ Forum Russia наряду с главой минстроя РФ и губернатором Свердловской области Фото:

Строительный комплекс Уральского федерального округа чувствует себя уверено, однако повышение ключевой ставки — новый вызов. Из-за него может упасть спрос на жилье, рассказал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев на полях форума 100+ Techno Build в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU.

«По жилищному строительству — за девять месяцев 2023 года мы ввели около 6,5 млн квадратных метров жилья. Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По промышленному строительству также проблем нет, проекты реализуются. Мы понимаем новые вызовы — повышение ключевой ставки, после которого вырастут ставки на ипотеку и будут проблемы со спросом. Но на данный момент не чувствуем, что что-то двигается к плохому окончанию», — рассказал Якушев.

Ранее с заявлением на тему строительства в УрФО выступил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин. Федеральный чиновник также приехал на форум в Екатеринбург и положительно оценил успехи региона в отрасли.

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Строительный комплекс Уральского федерального округа чувствует себя уверено, однако повышение ключевой ставки — новый вызов. Из-за него может упасть спрос на жилье, рассказал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев на полях форума 100+ Techno Build в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU. «По жилищному строительству — за девять месяцев 2023 года мы ввели около 6,5 млн квадратных метров жилья. Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По промышленному строительству также проблем нет, проекты реализуются. Мы понимаем новые вызовы — повышение ключевой ставки, после которого вырастут ставки на ипотеку и будут проблемы со спросом. Но на данный момент не чувствуем, что что-то двигается к плохому окончанию», — рассказал Якушев. Ранее с заявлением на тему строительства в УрФО выступил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин. Федеральный чиновник также приехал на форум в Екатеринбург и положительно оценил успехи региона в отрасли.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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