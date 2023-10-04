Челябинская прокуратура вступилась за водителей общественного транспорта

Прокуратура выявила ряд нарушений в работе транспортного предприятия Златоуста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Челябинской области вступилась за водителей общественного транспорта в Златоусте, которые жаловались на переработки, что, в свою очередь, могло повлиять на безопасность движения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства, проверка проводилась по поручению замгенпрокурора РФ в УрФО Сергея Зайцева.

«В ходе проверки установлено, что в отдельных случаях рабочая смена водителей превышала 15 часов. Также нарушались месячные нормы продолжительности рабочего времени. Кроме того, ненадлежащим образом исполнялись требования закона при установлении графиков сменности работников и проведении предварительного медицинского осмотра при приеме сотрудников на работу. Эти обстоятельства напрямую влияли на безопасность пассажирских перевозок», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В ведомстве отметили, что директору транспортного предприятия внесено представление, которое было незамедлительно рассмотрено. Для водителей составили новый график движения по маршрутам, исключающий продолжительность рабочей смены более 12 часов. Также до сотрудников довели графики сменности, приняли организационные меры для установки программного обеспечения для исключения нарушений правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов.

«В отношении виновных лиц проводится служебная проверка, по итогам которой будет решен вопрос об их дисциплинарной ответственности. Дальнейшее развитие ситуации контролируется региональной прокуратурой», — подытожили в пресс-службе ведомства.