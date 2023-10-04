Пашинян готов заключить мир с Азербайджаном

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Михаил Мишустин на двусторонних встречах ЕАЭС. Сочи, пашинян никол
Никол Пашин готов заключить мирный договор с Азербайджаном Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов подписать мирный договор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевом. Ранее Азербайджан начала военную операцию в Нагорном Карабахе, на следующий день республика капитулировала.

«Мы надеемся, что концептуальный документ, который находится на столе, будет подписан в подходящий момент. Я готов подписать этот документ», — заявил Никол Пашинян в эфире армянского телеканала «Новости», который транслировался на youtube-канале СМИ. Он отметил, что планировал подписать мир с Азербайджаном 5 октября в Испании. Однако это не получится из-за отказа Алиева ехать туда, пишет RT.

Операция Азербайджана в Нагорном Карабахе началась 19 сентября. На следующей день республика, которая была под контролем Армении, капитулировала. После этого территория перешла под контроль Азербайджана.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов подписать мирный договор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевом. Ранее Азербайджан начала военную операцию в Нагорном Карабахе, на следующий день республика капитулировала. «Мы надеемся, что концептуальный документ, который находится на столе, будет подписан в подходящий момент. Я готов подписать этот документ», — заявил Никол Пашинян в эфире армянского телеканала «Новости», который транслировался на youtube-канале СМИ. Он отметил, что планировал подписать мир с Азербайджаном 5 октября в Испании. Однако это не получится из-за отказа Алиева ехать туда, пишет RT. Операция Азербайджана в Нагорном Карабахе началась 19 сентября. На следующей день республика, которая была под контролем Армении, капитулировала. После этого территория перешла под контроль Азербайджана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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