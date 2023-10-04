Пашинян готов заключить мир с Азербайджаном

04 октября 2023 в 18:13 Размер текста - 17 +

Никол Пашин готов заключить мирный договор с Азербайджаном Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов подписать мирный договор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевом. Ранее Азербайджан начала военную операцию в Нагорном Карабахе, на следующий день республика капитулировала. «Мы надеемся, что концептуальный документ, который находится на столе, будет подписан в подходящий момент. Я готов подписать этот документ», — заявил Никол Пашинян в эфире армянского телеканала «Новости», который транслировался на youtube-канале СМИ. Он отметил, что планировал подписать мир с Азербайджаном 5 октября в Испании. Однако это не получится из-за отказа Алиева ехать туда, пишет RT. Операция Азербайджана в Нагорном Карабахе началась 19 сентября. На следующей день республика, которая была под контролем Армении, капитулировала. После этого территория перешла под контроль Азербайджана.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов подписать мирный договор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевом. Ранее Азербайджан начала военную операцию в Нагорном Карабахе, на следующий день республика капитулировала. «Мы надеемся, что концептуальный документ, который находится на столе, будет подписан в подходящий момент. Я готов подписать этот документ», — заявил Никол Пашинян в эфире армянского телеканала «Новости», который транслировался на youtube-канале СМИ. Он отметил, что планировал подписать мир с Азербайджаном 5 октября в Испании. Однако это не получится из-за отказа Алиева ехать туда, пишет RT. Операция Азербайджана в Нагорном Карабахе началась 19 сентября. На следующей день республика, которая была под контролем Армении, капитулировала. После этого территория перешла под контроль Азербайджана.