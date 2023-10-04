Волонтерский центр мэра Екатеринбурга запустил перевозки для участников СВО

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Волонтёрский центр Мы вместе. Екатеринбург
Колл-центр работает ежедневно с девяти утра до шести вечера Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Центр «Мы рядом», который мэр Екатеринбурга Алексей Орлов создал осенью 2022 года для помощи участникам спецоперации и их семьям, начал заниматься автоволонтерством. Об этом URA.RU рассказали в горадминистрации.

«Центр получает десятки заявок на помощь в транспортировке. К добровольцам обращаются участники спецоперации, которым необходимо доехать до государственных учреждений, семьи мобилизованных получают поддержку в доставке лекарств и продуктов. Обращаются родственники военнослужащих и за помощью в предоставлении машины для переездов. Ситуаций, когда помощь волонтеров необходима в транспортировке, становится все больше. В связи с этим волонтерский центр „Мы рядом“ уделит особое внимание автоволонтерству. Добровольцы готовы помочь каждому, кому это необходимо», — отметили там.

Например, недавно на горячую линию центра обратился военный-доброволец из Саратовской области, его после ранения отправили в госпиталь Екатеринбурга. Мужчину встретили на вокзале и доставили в медучреждение. А семье Полетаевых помогают уже год. Отца ребенка мобилизовали, а мать из-за работы не может забирать его из школы. «Волонтеры встречают ребенка из школы и сопровождают домой», — поделились в центре.

Телефон, по которому туда можно обратиться: +7 (800) 101-51-62. Запросы также принимаются в Telegram (бот), WhatsApp (чат) и в соцсети «ВКонтакте» (в сообществе центра «Мы рядом»).

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Центр «Мы рядом», который мэр Екатеринбурга Алексей Орлов создал осенью 2022 года для помощи участникам спецоперации и их семьям, начал заниматься автоволонтерством. Об этом URA.RU рассказали в горадминистрации. «Центр получает десятки заявок на помощь в транспортировке. К добровольцам обращаются участники спецоперации, которым необходимо доехать до государственных учреждений, семьи мобилизованных получают поддержку в доставке лекарств и продуктов. Обращаются родственники военнослужащих и за помощью в предоставлении машины для переездов. Ситуаций, когда помощь волонтеров необходима в транспортировке, становится все больше. В связи с этим волонтерский центр „Мы рядом“ уделит особое внимание автоволонтерству. Добровольцы готовы помочь каждому, кому это необходимо», — отметили там. Например, недавно на горячую линию центра обратился военный-доброволец из Саратовской области, его после ранения отправили в госпиталь Екатеринбурга. Мужчину встретили на вокзале и доставили в медучреждение. А семье Полетаевых помогают уже год. Отца ребенка мобилизовали, а мать из-за работы не может забирать его из школы. «Волонтеры встречают ребенка из школы и сопровождают домой», — поделились в центре. Телефон, по которому туда можно обратиться: +7 (800) 101-51-62. Запросы также принимаются в Telegram (бот), WhatsApp (чат) и в соцсети «ВКонтакте» (в сообществе центра «Мы рядом»).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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