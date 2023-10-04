Волонтерский центр мэра Екатеринбурга запустил перевозки для участников СВО

Колл-центр работает ежедневно с девяти утра до шести вечера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Центр «Мы рядом», который мэр Екатеринбурга Алексей Орлов создал осенью 2022 года для помощи участникам спецоперации и их семьям, начал заниматься автоволонтерством. Об этом URA.RU рассказали в горадминистрации.

«Центр получает десятки заявок на помощь в транспортировке. К добровольцам обращаются участники спецоперации, которым необходимо доехать до государственных учреждений, семьи мобилизованных получают поддержку в доставке лекарств и продуктов. Обращаются родственники военнослужащих и за помощью в предоставлении машины для переездов. Ситуаций, когда помощь волонтеров необходима в транспортировке, становится все больше. В связи с этим волонтерский центр „Мы рядом“ уделит особое внимание автоволонтерству. Добровольцы готовы помочь каждому, кому это необходимо», — отметили там.

Например, недавно на горячую линию центра обратился военный-доброволец из Саратовской области, его после ранения отправили в госпиталь Екатеринбурга. Мужчину встретили на вокзале и доставили в медучреждение. А семье Полетаевых помогают уже год. Отца ребенка мобилизовали, а мать из-за работы не может забирать его из школы. «Волонтеры встречают ребенка из школы и сопровождают домой», — поделились в центре.

Телефон, по которому туда можно обратиться: +7 (800) 101-51-62. Запросы также принимаются в Telegram ( бот ), WhatsApp ( чат ) и в соцсети «ВКонтакте» (в сообществе центра «Мы рядом»).