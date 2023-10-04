Депутат Кузнецов: проблемы мобилизованных в зоне СВО разрешены наполовину

За год было решено чуть больше половины проблем мобилизованных. Об этом URA.RU рассказал член комитета Госдумы по обороне, глава Координационного штаба помощи мобилизованным и их семьям Дмитрий Кузнецов (письмо по итогам работы было направлено первому заместителю председателя Совфеда Андрею Турчаку).
«С ноября 2022 года в штаб через платформу mobmonitor.ru, ко мне лично и через Союз отцов России поступило 4246 обращений, по ним направлены 8217 запросов региональным властям, в Министерство обороны РФ, органы прокуратуры, уполномоченному по правам человека в РФ и в иные ведомства. В настоящий момент 54% указанных в обращениях проблем полностью или частично решены. Общий процент решаемости в сентябре 2023 года вырос на 1% по сравнению с августом 2023 года, с 53% до 54%», — отметил Дмитрий Кузнецов.
Чаще всего мобилизованные и их близкие обращаются с вопросами по выплатам, подчеркнул депутат Госдумы. «Особенно часто мобилизованные и их близкие жалуются на проблемы с выплатами (1153 обращений). Это ситуации, когда неверно начисляется заработная плата, не выплачиваются боевые, губернаторские и выплаты по ранению. На втором месте стоят вопросы прохождения воинской службы (620 обращений). Это и проблемы с командованием, оформлением и фактическим нахождением военнослужащих, и служба не по военно-учетной специальности, и нарушение условий быта. На третьем месте стоят вопросы предоставления гуманитарной помощи (455 обращений) — обмундирование, техника, одежда», — перечислил Кузнецов.
По словам главы Координационного штаба помощи мобилизованным и их семьям, среди лидеров в решении проблем мобилизованных стали Липецкая, Самарская, Тверская области и Мордовия. «Наиболее эффективно решаются проблемы мобилизованных в Липецкой области, в Мордовии, в Самарской и Тверской областях. Наименее эффективно — в Брянской области. Решаемость составляет 38%», — добавил Кузнецов.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.