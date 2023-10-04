Депутат Кузнецов: проблемы мобилизованных в зоне СВО разрешены наполовину

05 октября 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

За год поступило более 4000 обращений от мобилизованных, напомнил Дмитрий Кузнецов Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За год было решено чуть больше половины проблем мобилизованных. Об этом URA.RU рассказал член комитета Госдумы по обороне, глава Координационного штаба помощи мобилизованным и их семьям Дмитрий Кузнецов (письмо по итогам работы было направлено первому заместителю председателя Совфеда Андрею Турчаку). «С ноября 2022 года в штаб через платформу mobmonitor.ru, ко мне лично и через Союз отцов России поступило 4246 обращений, по ним направлены 8217 запросов региональным властям, в Министерство обороны РФ, органы прокуратуры, уполномоченному по правам человека в РФ и в иные ведомства. В настоящий момент 54% указанных в обращениях проблем полностью или частично решены. Общий процент решаемости в сентябре 2023 года вырос на 1% по сравнению с августом 2023 года, с 53% до 54%», — отметил Дмитрий Кузнецов. Чаще всего мобилизованные и их близкие обращаются с вопросами по выплатам, подчеркнул депутат Госдумы. «Особенно часто мобилизованные и их близкие жалуются на проблемы с выплатами (1153 обращений). Это ситуации, когда неверно начисляется заработная плата, не выплачиваются боевые, губернаторские и выплаты по ранению. На втором месте стоят вопросы прохождения воинской службы (620 обращений). Это и проблемы с командованием, оформлением и фактическим нахождением военнослужащих, и служба не по военно-учетной специальности, и нарушение условий быта. На третьем месте стоят вопросы предоставления гуманитарной помощи (455 обращений) — обмундирование, техника, одежда», — перечислил Кузнецов. По словам главы Координационного штаба помощи мобилизованным и их семьям, среди лидеров в решении проблем мобилизованных стали Липецкая, Самарская, Тверская области и Мордовия. «Наиболее эффективно решаются проблемы мобилизованных в Липецкой области, в Мордовии, в Самарской и Тверской областях. Наименее эффективно — в Брянской области. Решаемость составляет 38%», — добавил Кузнецов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За год было решено чуть больше половины проблем мобилизованных. Об этом URA.RU рассказал член комитета Госдумы по обороне, глава Координационного штаба помощи мобилизованным и их семьям Дмитрий Кузнецов (письмо по итогам работы было направлено первому заместителю председателя Совфеда Андрею Турчаку). «С ноября 2022 года в штаб через платформу mobmonitor.ru, ко мне лично и через Союз отцов России поступило 4246 обращений, по ним направлены 8217 запросов региональным властям, в Министерство обороны РФ, органы прокуратуры, уполномоченному по правам человека в РФ и в иные ведомства. В настоящий момент 54% указанных в обращениях проблем полностью или частично решены. Общий процент решаемости в сентябре 2023 года вырос на 1% по сравнению с августом 2023 года, с 53% до 54%», — отметил Дмитрий Кузнецов. Чаще всего мобилизованные и их близкие обращаются с вопросами по выплатам, подчеркнул депутат Госдумы. «Особенно часто мобилизованные и их близкие жалуются на проблемы с выплатами (1153 обращений). Это ситуации, когда неверно начисляется заработная плата, не выплачиваются боевые, губернаторские и выплаты по ранению. На втором месте стоят вопросы прохождения воинской службы (620 обращений). Это и проблемы с командованием, оформлением и фактическим нахождением военнослужащих, и служба не по военно-учетной специальности, и нарушение условий быта. На третьем месте стоят вопросы предоставления гуманитарной помощи (455 обращений) — обмундирование, техника, одежда», — перечислил Кузнецов. По словам главы Координационного штаба помощи мобилизованным и их семьям, среди лидеров в решении проблем мобилизованных стали Липецкая, Самарская, Тверская области и Мордовия. «Наиболее эффективно решаются проблемы мобилизованных в Липецкой области, в Мордовии, в Самарской и Тверской областях. Наименее эффективно — в Брянской области. Решаемость составляет 38%», — добавил Кузнецов.