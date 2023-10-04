В Пермском крае сократят финансирование авиарейсов из бюджета

В списке субсидируемых авиарейсов числятся 16 внутренних и один международный маршрут Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Пермском крае в список субсидируемых из бюджета авиационных рейсов на 2024 год включили 16 внутренних и один международный маршрут. При этом их финансирование из краевой казны будет сокращено на 17,6 млн рублей.

«Из средств бюджета Пермского края на перевозки пассажиров воздушным транспортом с 2024 по 2026 год ежегодно будут выделять 330,3 млн рублей. В 2023 году сумма субсидий составила 347,9 млн рублей. Таким образом, выделяемые средства сократят на 17,6 млн рублей», — сообщил «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на данные из пояснительной записки к проекту о бюджете края на следующие три года.

Согласно документу, запланировано субсидировать авиаперевозки по маршрутам из Перми до Казани, Самары, Нижнего Новогорода, Тюмени, Сургута, Новосибирска, Мурманска, Барнаула, Минеральных Вод, Ярославля, Волгоград, Махачкалы, Калининграда, Владикавказа, Челябинска и Когалыма. В числе международных указан маршрут до Минска.