В ХМАО семья вселилась в квартиру «с согласия» умершего владельца

Мэрия Мегиона выдаст субсидию семье бойца СВО, нелегально жившей в городе 28 лет

04 октября 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Владелец квартиры умер за два года до заселения жильцов-нелегалов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Администрация Мегиона раскрыла подробности истории с выселением участника СВО и его отца Имана Г. В мэрии корреспонденту рассказали, что в попытках найти правовое основание для их проживания в муниципальной квартире обнаружили, что ее настоящий хозяин умер в другом регионе России за два года до заселения. «В 1989 году на основании ордера на вселение жилье было передано в постоянное и бессрочное пользование гражданину С. Он значился зарегистрированным по месту жительства по настоящее время. Заявитель Г. (Иман, отец бойца — прим. URA.RU) обратился в администрацию 16 мая 2021 года с заявлением о предоставлении ему и членам его семьи указанного жилого помещения по договору коммерческого найма. В ходе беседы было установлено, что Г. проживают там с 1995 года. Между тем, согласно полученным сведениям из органов ЗАГС, владелец квартиры умер в Волгоградской области в 1993 году», — сообщили в мэрии Мегиона. В администрации уточнили, что Иман и его жена зарегистрировали брак в Азербайджане в 1994 году, а их сын, который сейчас воюет на СВО, родился уже в Мегионе в 1996 году. При этом, по данным мэрии, у женщины до сих пор азербайджанское гражданство. Сам боец зарегистрирован в городе только с 8 декабря 2022 года, но не на указанной жилплощади, а по другому адресу. Именно поэтому администрация и обратилась в суд — все трое членов семьи проживали в своей квартире незаконно почти 30 лет. При этом, они оплачивали коммунальные услуги по счетам умершего владельца. Инсайдер в мэрии уточняет, что документы по коммерческому найму семьей Имана так и не были представлены, и «с мая 2021 года он больше в управление не обращался». Тем не менее, семью не оставят без жилья. «Так как участие сына Г. в СВО подтверждено в ходе судебного процесса, администрация города в ходе судебного заседания предложит семье Г. предоставить в департамент ЖКУ документы, необходимые для признания заявителя и членов его семьи нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договору соцнайма. Они смогут получить субсидию на приобретение или строительство жилых помещений в собственность как участников госпрограммы ХМАО „Развитие жилищной сферы“», — прокомментировали в администрации Мегиона. Ранее URA.RU писало, что администрация Мегиона подала в суд на семью бойца СВО. За почти 30 лет проживания в квартире он и его родители так и не зарегистрировались в ней. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Администрация Мегиона раскрыла подробности истории с выселением участника СВО и его отца Имана Г. В мэрии корреспонденту рассказали, что в попытках найти правовое основание для их проживания в муниципальной квартире обнаружили, что ее настоящий хозяин умер в другом регионе России за два года до заселения. «В 1989 году на основании ордера на вселение жилье было передано в постоянное и бессрочное пользование гражданину С. Он значился зарегистрированным по месту жительства по настоящее время. Заявитель Г. (Иман, отец бойца — прим. URA.RU) обратился в администрацию 16 мая 2021 года с заявлением о предоставлении ему и членам его семьи указанного жилого помещения по договору коммерческого найма. В ходе беседы было установлено, что Г. проживают там с 1995 года. Между тем, согласно полученным сведениям из органов ЗАГС, владелец квартиры умер в Волгоградской области в 1993 году», — сообщили в мэрии Мегиона. В администрации уточнили, что Иман и его жена зарегистрировали брак в Азербайджане в 1994 году, а их сын, который сейчас воюет на СВО, родился уже в Мегионе в 1996 году. При этом, по данным мэрии, у женщины до сих пор азербайджанское гражданство. Сам боец зарегистрирован в городе только с 8 декабря 2022 года, но не на указанной жилплощади, а по другому адресу. Именно поэтому администрация и обратилась в суд — все трое членов семьи проживали в своей квартире незаконно почти 30 лет. При этом, они оплачивали коммунальные услуги по счетам умершего владельца. Инсайдер в мэрии уточняет, что документы по коммерческому найму семьей Имана так и не были представлены, и «с мая 2021 года он больше в управление не обращался». Тем не менее, семью не оставят без жилья. «Так как участие сына Г. в СВО подтверждено в ходе судебного процесса, администрация города в ходе судебного заседания предложит семье Г. предоставить в департамент ЖКУ документы, необходимые для признания заявителя и членов его семьи нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договору соцнайма. Они смогут получить субсидию на приобретение или строительство жилых помещений в собственность как участников госпрограммы ХМАО „Развитие жилищной сферы“», — прокомментировали в администрации Мегиона. Ранее URA.RU писало, что администрация Мегиона подала в суд на семью бойца СВО. За почти 30 лет проживания в квартире он и его родители так и не зарегистрировались в ней.