В ХМАО вспыхнул скандал из-за квартиры, где живет участник СВО

Власти Мегиона хотят выселить семью бойца СВО из дома из-за отсутствия прописки

02 октября 2023 в 18:53 Размер текста - 17 +

На данный момент власти города и семья военнослужащего пытаются прийти к соглашению Фото: Денис Моргунов © URA.RU Администрация Мегиона (ХМАО) подала иск в суд о выселении из муниципального жилья семьи бойца, находящегося в зоне СВО. На протяжение всего времени проживания, мегионцы не прописались в квартире. О проблеме корреспонденту URA.RU рассказал отец военнослужащего Иман. «Я жил в этой квартире еще до рождения сына, с 1994 года. Потом так получилось, что хозяин квартиры уехал, и я остался здесь жить, завел семью. Документы мы все это время не оформляли, и вот, еще до отъезда сына на СВО, написал заявление в мэрию, чтобы все-таки получить регистрацию. Мне отказали и сказали освободить квартиру. У нас нет другого жилья, кроме этой однокомнатной квартиры», — сообщил Иман. Мужчина опасается, что сыну по прибытии в отпуск домой негде будет остановиться. Корреспондент связался с адвокатом, которого наняли родители бойца, чтобы отстоять свои права на квартиру. Юрист рассказала, что в администрации города выселять семью из единственного жилья не намерены. При этом на данный момент обе стороны пытаются прийти к соглашению. «Администрация не была в курсе, что сын семьи служит на СВО. Ко времени, когда они узнали об этом, они уже обратились в суд. Пока вопрос открыт, но мы сейчас совместно с администрацией города ищем пути решения в этом деле», — пояснила адвокат семьи. Также для уточнения деталей, агентство отправило запрос в мэрию Мегиона. На момент публикации материала ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что участники СВО из ХМАО теперь могут получить повышенную компенсацию по ипотеке, земельные участки для ИЖС. У них появилось первоочередное право на переселение из аварийного жилья, а также на предоставление дополнительных субсидий по договорам соцнайма. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Администрация Мегиона (ХМАО) подала иск в суд о выселении из муниципального жилья семьи бойца, находящегося в зоне СВО. На протяжение всего времени проживания, мегионцы не прописались в квартире. О проблеме корреспонденту URA.RU рассказал отец военнослужащего Иман. «Я жил в этой квартире еще до рождения сына, с 1994 года. Потом так получилось, что хозяин квартиры уехал, и я остался здесь жить, завел семью. Документы мы все это время не оформляли, и вот, еще до отъезда сына на СВО, написал заявление в мэрию, чтобы все-таки получить регистрацию. Мне отказали и сказали освободить квартиру. У нас нет другого жилья, кроме этой однокомнатной квартиры», — сообщил Иман. Мужчина опасается, что сыну по прибытии в отпуск домой негде будет остановиться. Корреспондент связался с адвокатом, которого наняли родители бойца, чтобы отстоять свои права на квартиру. Юрист рассказала, что в администрации города выселять семью из единственного жилья не намерены. При этом на данный момент обе стороны пытаются прийти к соглашению. «Администрация не была в курсе, что сын семьи служит на СВО. Ко времени, когда они узнали об этом, они уже обратились в суд. Пока вопрос открыт, но мы сейчас совместно с администрацией города ищем пути решения в этом деле», — пояснила адвокат семьи. Также для уточнения деталей, агентство отправило запрос в мэрию Мегиона. На момент публикации материала ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что участники СВО из ХМАО теперь могут получить повышенную компенсацию по ипотеке, земельные участки для ИЖС. У них появилось первоочередное право на переселение из аварийного жилья, а также на предоставление дополнительных субсидий по договорам соцнайма.