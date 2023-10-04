В криминальных кругах Кургана вспомнили киллера, убившего Солоника

Курганцы обсуждают скорый выход на свободу убийцы Солоника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Борьба за власть между курганскими криминальными авторитетами

Курганцы обсуждают скорый выход на свободу преступника, убившего печально известного курганского киллера Александра Солоника. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники из числа бывших осужденных.

«В криминальном сообществе говорят, что скоро на свободу выйдет Александр Пустовалов (по прозвищу Саша Солдат), который среди прочих застрелил нашего курганского киллера Александра Солоника», — сообщили источники. Курганцы вспоминают, как курганский криминальный авторитет дорос до статуса самого известного в стране киллера, а потом стал жертвой другого убийцы.

Разговоры начались на фоне информации о скором выходе Пустовалова из Тверской колонии. По данным системы ГАС «Правосудие» бывший штатный киллер ореховской ОПГ должен выйти на свободу 18 ноября. Суд по иску ФСИН установил ему три года ограничений после освобождения.

Пустовалов был приговорен к 22 годам лишения свободы в 2004 году. Его обвиняли в более чем 30 убийствах. Также в 2016 году была установлена его причастность еще к четырем убийствам, и срок увеличили до 24 лет. Члена курганской ОПГ Александра Солоника (по прозвищу Саша Мекедонский) Пустовалов вместе с другими бандитами задушил в Греции, где бывший курганец скрывался от правосудия.

Ранее URA.RU сообщало, что у киллера Саши Солдата на свободе могли остаться недоброжелатели. Бывшие силовики после подачи заявления Пустовалова об УДО выразили мнение, что его на свободе могут убить.