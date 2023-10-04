МИД РФ: США планируют развернуть запрещенное оружие

04 октября 2023 в 21:18 Размер текста - 17 +

США планируют развернуть оружие, которое было запрещено Договором о РСМД Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министерство обороны РФ встревожено тем, что Соединенные Штаты планируют развернуть запрещенное Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) вооружение. Об этом заявил замглавы делегации РФ Константин Воронцов. «Вызывают глубокую тревогу… планы США планов по развертыванию вооружений, которые ранее были запрещены по денонсированному Вашингтоном Договору по РСМД», — сказал Воронцов на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН. По его словам, «Запад продолжает повышать ставки», находясь на грани вооруженного конфликта ядерных держав. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был подписан в ходе советско-американской встречи в Вашингтоне 8 декабря 1987 года. Советская сторона предложила ликвидировать ракеты средней дальности (РСД), которые США и СССР развернули в Восточной и Западной Европе в 1970-1980-х годах. Договор предполагал, что ракеты средней и меньшей дальности не просто будут выведены за пределы Европы, но и будут полностью уничтожены. ДРСМД вступил в силу 1 июня 1988 года. После распада СССР в 1992 году участниками договора, помимо США и России, стали Казахстан, Украина и Белоруссия. В 2014 году Соединенные Штаты обвинили Россию в том, что та разработала ракеты, которые имеют дальность действия до 5500 км. Но, по мнению российской стороны, эта ракета полностью отвечает требованиям договора. Россия выдвинула США ответные обвинения в невыполнении условий ДРСМД. 2 августа 2019 года Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекратил свое действие. США объявили о желании выйти из договора за полгода до его расторжения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министерство обороны РФ встревожено тем, что Соединенные Штаты планируют развернуть запрещенное Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) вооружение. Об этом заявил замглавы делегации РФ Константин Воронцов. «Вызывают глубокую тревогу… планы США планов по развертыванию вооружений, которые ранее были запрещены по денонсированному Вашингтоном Договору по РСМД», — сказал Воронцов на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН. По его словам, «Запад продолжает повышать ставки», находясь на грани вооруженного конфликта ядерных держав. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был подписан в ходе советско-американской встречи в Вашингтоне 8 декабря 1987 года. Советская сторона предложила ликвидировать ракеты средней дальности (РСД), которые США и СССР развернули в Восточной и Западной Европе в 1970-1980-х годах. Договор предполагал, что ракеты средней и меньшей дальности не просто будут выведены за пределы Европы, но и будут полностью уничтожены. ДРСМД вступил в силу 1 июня 1988 года. После распада СССР в 1992 году участниками договора, помимо США и России, стали Казахстан, Украина и Белоруссия. В 2014 году Соединенные Штаты обвинили Россию в том, что та разработала ракеты, которые имеют дальность действия до 5500 км. Но, по мнению российской стороны, эта ракета полностью отвечает требованиям договора. Россия выдвинула США ответные обвинения в невыполнении условий ДРСМД. 2 августа 2019 года Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекратил свое действие. США объявили о желании выйти из договора за полгода до его расторжения.