Военный эксперт назвал самое эффективное российское оружие на фронте. Видео

Кнутов: гранатометы «Шмель» и «Бородач» — самое эффективное оружие РФ
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Самые эффективные средства поражения — гранатометы «Шмель» и «Бородач» Фото:
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Гранатометы «Шмель» и «Бородач», находящиеся на вооружении российской пехоты в зоне СВО, зарекомендовали себя как самое эффективное оружие. Они могут нанести серьезный удар по противнику. Об этом сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Шмель» и «Бородач» сегодня — самые эффективные средства поражения, которые есть на вооружении у нашей пехоты. Особенно у штурмовиков, в задачу которых входит взятие опорных пунктов и окопов противника. Подобного рода гранатометы есть у целого ряда стран, но именно российские имеют наибольшую мощность и эффективность», — передает слова Кнутова «Пятый канал».

Военный эксперт также добавил, что эффективность гранатомета «Шмель» была доказана еще в советское время. Один из плюсов данного оружия — простота его использования.

Ранее военный обозреватель Forbes Дэвид Экс сообщил, что у России есть советская уловка, которая способна уничтожить новейшее оружие ВСУ. Это одновременное использование вертолетов Ка-27 и малых противолодочных кораблей проекта 1124. Они способны обнаруживать и уничтожать украинские беспилотные подлодки.

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Гранатометы «Шмель» и «Бородач», находящиеся на вооружении российской пехоты в зоне СВО, зарекомендовали себя как самое эффективное оружие. Они могут нанести серьезный удар по противнику. Об этом сообщил военный эксперт Юрий Кнутов. «Шмель» и «Бородач» сегодня — самые эффективные средства поражения, которые есть на вооружении у нашей пехоты. Особенно у штурмовиков, в задачу которых входит взятие опорных пунктов и окопов противника. Подобного рода гранатометы есть у целого ряда стран, но именно российские имеют наибольшую мощность и эффективность», — передает слова Кнутова «Пятый канал». Военный эксперт также добавил, что эффективность гранатомета «Шмель» была доказана еще в советское время. Один из плюсов данного оружия — простота его использования. Ранее военный обозреватель Forbes Дэвид Экс сообщил, что у России есть советская уловка, которая способна уничтожить новейшее оружие ВСУ. Это одновременное использование вертолетов Ка-27 и малых противолодочных кораблей проекта 1124. Они способны обнаруживать и уничтожать украинские беспилотные подлодки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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