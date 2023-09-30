В США рассказали о советской уловке, способной уничтожить новейшее оружие ВСУ

Forbes: против украинских подлодок сработает советская тактика
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Вооруженные силы РФ. stock, вертолет, stock, ка-27, ка27
Вертолеты Ка-27 в связке с кораблем способны обеспечить защиту Крыма от морских дронов, сообщает Дэвид Экс Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Советская тактика, в которой использовались вертолеты Ка-27 и малые противолодочные корабли проекта 1124, способна уничтожать новые украинские беспилотные подлодки. Об этом сообщил военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.

«Если Черноморский флот будет применять вертолеты Ка-27 и корабли проекта 1124 по советским лекалам, то он сможет обнаруживать и уничтожать украинский подводные дроны до того, как те проникнут на стоянки флота», — говорится в публикации Дэвида Экса. Экс уточнил, что советская тактика такого типа была крайне сложной. Для ее реализации в связке должны работать вертолеты и корабли, которые бы закрывали «слепые» зоны. Благодаря такой тактике СССР мог полностью контролировать входы в заливы и другие узкие участки моря.

ВСУ за время спецоперации несколько раз ударяли по стратегическим объектам в Крыму. 17 июля Киев применил надводные беспилотники и разрушил несколько метров дорожного полотна Крымского моста.

В сентябре Украина ударила по штабу Черноморского флота РФ ракетой Storm Shadow, пишет Pravda.ru. Пострадали не менее шести человек.

Крым стал для Украины главной военной целью в ходе контрнаступления, отмечал бывший разведчик полковник в отставке Анатолий Матвийчук. ВСУ не смогли сухопутно достигнуть Крыма, поэтому они бьют по нему артиллерией и запускают беспилотники. При этом европейские чиновники не верят, что Украина совершит прорыв на земле во время атак по полуострову.

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Советская тактика, в которой использовались вертолеты Ка-27 и малые противолодочные корабли проекта 1124, способна уничтожать новые украинские беспилотные подлодки. Об этом сообщил военный обозреватель Forbes Дэвид Экс. «Если Черноморский флот будет применять вертолеты Ка-27 и корабли проекта 1124 по советским лекалам, то он сможет обнаруживать и уничтожать украинский подводные дроны до того, как те проникнут на стоянки флота», — говорится в публикации Дэвида Экса. Экс уточнил, что советская тактика такого типа была крайне сложной. Для ее реализации в связке должны работать вертолеты и корабли, которые бы закрывали «слепые» зоны. Благодаря такой тактике СССР мог полностью контролировать входы в заливы и другие узкие участки моря. ВСУ за время спецоперации несколько раз ударяли по стратегическим объектам в Крыму. 17 июля Киев применил надводные беспилотники и разрушил несколько метров дорожного полотна Крымского моста. В сентябре Украина ударила по штабу Черноморского флота РФ ракетой Storm Shadow, пишет Pravda.ru. Пострадали не менее шести человек. Крым стал для Украины главной военной целью в ходе контрнаступления, отмечал бывший разведчик полковник в отставке Анатолий Матвийчук. ВСУ не смогли сухопутно достигнуть Крыма, поэтому они бьют по нему артиллерией и запускают беспилотники. При этом европейские чиновники не верят, что Украина совершит прорыв на земле во время атак по полуострову.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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