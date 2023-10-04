В Екатеринбурге голая женщина выкатилась на проезжую часть дороги

В Екатеринбурге на улице Щербакова голая женщина выкатилась на проезжую часть дороги. Неизвестную доставили в психиатрическое учреждение из-за неадекватного поведения. Об этом рассказали очевидцы.
«Женщина голая на дорогу выкатилась, непонятно — из машины выкинули или нет», — передает Е1 слова очевидицы. Водители двух автомобилей остановились и подбежали к женщине, чтобы вызвать полицию. По словам второго очевидца, на улице Щербакова лежала голая женщина. «То ли пьяная, то ли под чем-то», — отметил он.
В УМВД по Екатеринбургу подтвердили, что приехали на место происшествия по вызову горожан. «Полицейские удалили гражданку с проезжей части и передали медикам. Ввиду неадекватного поведения женщина была доставлена в психиатрическое медучреждение», — сообщили в пресс-службе ведомства.
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