В Екатеринбурге голая женщина выкатилась на проезжую часть дороги

04 октября 2023 в 22:56 Размер текста - 17 +

Сотрудники полиции задержали екатеринбурженку Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге на улице Щербакова голая женщина выкатилась на проезжую часть дороги. Неизвестную доставили в психиатрическое учреждение из-за неадекватного поведения. Об этом рассказали очевидцы. «Женщина голая на дорогу выкатилась, непонятно — из машины выкинули или нет», — передает Е1 слова очевидицы. Водители двух автомобилей остановились и подбежали к женщине, чтобы вызвать полицию. По словам второго очевидца, на улице Щербакова лежала голая женщина. «То ли пьяная, то ли под чем-то», — отметил он. В УМВД по Екатеринбургу подтвердили, что приехали на место происшествия по вызову горожан. «Полицейские удалили гражданку с проезжей части и передали медикам. Ввиду неадекватного поведения женщина была доставлена в психиатрическое медучреждение», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Екатеринбурге на улице Щербакова голая женщина выкатилась на проезжую часть дороги. Неизвестную доставили в психиатрическое учреждение из-за неадекватного поведения. Об этом рассказали очевидцы. «Женщина голая на дорогу выкатилась, непонятно — из машины выкинули или нет», — передает Е1 слова очевидицы. Водители двух автомобилей остановились и подбежали к женщине, чтобы вызвать полицию. По словам второго очевидца, на улице Щербакова лежала голая женщина. «То ли пьяная, то ли под чем-то», — отметил он. В УМВД по Екатеринбургу подтвердили, что приехали на место происшествия по вызову горожан. «Полицейские удалили гражданку с проезжей части и передали медикам. Ввиду неадекватного поведения женщина была доставлена в психиатрическое медучреждение», — сообщили в пресс-службе ведомства.