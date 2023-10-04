04 октября 2023

В Екатеринбурге голая женщина выкатилась на проезжую часть дороги

© Служба новостей «URA.RU»
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Дороги перед ремонтом. Екатеринбург, проезжая часть, улица николая никонова
Сотрудники полиции задержали екатеринбурженку Фото:

В Екатеринбурге на улице Щербакова голая женщина выкатилась на проезжую часть дороги. Неизвестную доставили в психиатрическое учреждение из-за неадекватного поведения. Об этом рассказали очевидцы.

«Женщина голая на дорогу выкатилась, непонятно — из машины выкинули или нет», — передает Е1 слова очевидицы. Водители двух автомобилей остановились и подбежали к женщине, чтобы вызвать полицию. По словам второго очевидца, на улице Щербакова лежала голая женщина. «То ли пьяная, то ли под чем-то», — отметил он.

В УМВД по Екатеринбургу подтвердили, что приехали на место происшествия по вызову горожан. «Полицейские удалили гражданку с проезжей части и передали медикам. Ввиду неадекватного поведения женщина была доставлена в психиатрическое медучреждение», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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В Екатеринбурге на улице Щербакова голая женщина выкатилась на проезжую часть дороги. Неизвестную доставили в психиатрическое учреждение из-за неадекватного поведения. Об этом рассказали очевидцы. «Женщина голая на дорогу выкатилась, непонятно — из машины выкинули или нет», — передает Е1 слова очевидицы. Водители двух автомобилей остановились и подбежали к женщине, чтобы вызвать полицию. По словам второго очевидца, на улице Щербакова лежала голая женщина. «То ли пьяная, то ли под чем-то», — отметил он. В УМВД по Екатеринбургу подтвердили, что приехали на место происшествия по вызову горожан. «Полицейские удалили гражданку с проезжей части и передали медикам. Ввиду неадекватного поведения женщина была доставлена в психиатрическое медучреждение», — сообщили в пресс-службе ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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