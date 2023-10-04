В Пермь на спортивный форум приедут представители 20 стран

Зампредседателя правительства РФ Чернышенко и пермский губернатор Махонин обсудили подготовку к спортивному форуму Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

На международный форум «Россия — спортивная держава», который пройдет в Перми с 19 по 22 октября, приедут представители 20 государств. Об этом рассказал губернатор края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

«Вместе с зампредседателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко обсудили ход подготовки к международному форуму „Россия — спортивная держава“. Помимо делегаций из 85 регионов России, ожидаем представителей более 20 стран», — написал Махонин в посте.

Губернатор отметил, что уже зарегистрировались на участие в спортивном форуме делегации из Сербии, Швейцарии, Армении, Белоруссии, Сирии, Узбекистана и другие. «На полях форума совместно с нашими иностранными партнерами мы обсудим вопросы развития физической культуры и спорта, образовательного и научного обмена», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Ранее источник URA.RU, близкий к властям Пермского края, сообщил, что на спортивный форум в столицу Прикамья может приехать президент РФ Владимир Путин. По словам источника, президенту хотят показать завод (или «Пермские моторы», или «Мотовилихинский завод»), а также какой-нибудь из проектов к 300-летию Перми. Как вариант обсуждается посещение стройки нового здания художественной галереи, уточнил источник.