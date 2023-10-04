04 октября 2023

В Тюмени подбирают новых подрядчиков по капремонтам взамен банкротов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Курган, строительные леса, ремонт дома, капремонт
Услуги подрядных организаций потребуются Тюмени в 2024 году Фото:

В Тюмени стартовал предварительный отбор подрядчиков, которые в 2024 году смогут выполнять контракты, связанные с капитальным ремонтом жилищного фонда. Информация сразу о нескольких закупках размещена на платформе «Сбербанк АСТ»

«Проводится восемь аукционов по предварительному отбору подрядчиков. Во всех случаях заказчик — департамент ЖКХ Тюменской области. В силу особенностей закупки стоимость предстоящих работ отсутствует. Заявки по всем закупкам принимаются до 26 октября», — сообщает платформа.

Из приложенных документов следует, что подрядчикам предстоит заниматься строительным контролем, оценкой состояния лифтового оборудования, разработкой проектной документации и другими видами работ.

Известно, что в настоящий момент федеральная налоговая служба проводит банкротство не менее десяти компаний, выполнявших ранее такие работы в Тюменской области. Информация об исках зарегистрирована в течение последних 10 дней в электронной картотеке арбитражных дел.

Всего за последнюю неделю налоговики подали в суд больше 160 исков о банкротстве в адрес тюменского бизнеса. URA.RU направило запрос в департамент ЖКХ Тюменской области, на момент публикации ответ не поступил.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени стартовал предварительный отбор подрядчиков, которые в 2024 году смогут выполнять контракты, связанные с капитальным ремонтом жилищного фонда. Информация сразу о нескольких закупках размещена на платформе «Сбербанк АСТ» «Проводится восемь аукционов по предварительному отбору подрядчиков. Во всех случаях заказчик — департамент ЖКХ Тюменской области. В силу особенностей закупки стоимость предстоящих работ отсутствует. Заявки по всем закупкам принимаются до 26 октября», — сообщает платформа. Из приложенных документов следует, что подрядчикам предстоит заниматься строительным контролем, оценкой состояния лифтового оборудования, разработкой проектной документации и другими видами работ. Известно, что в настоящий момент федеральная налоговая служба проводит банкротство не менее десяти компаний, выполнявших ранее такие работы в Тюменской области. Информация об исках зарегистрирована в течение последних 10 дней в электронной картотеке арбитражных дел. Всего за последнюю неделю налоговики подали в суд больше 160 исков о банкротстве в адрес тюменского бизнеса. URA.RU направило запрос в департамент ЖКХ Тюменской области, на момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...