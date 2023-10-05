В Россию пришло рекордное за 4 года количество иностранных брендов

В 2023 году на российском рынке начали работу 16 новых иностранных компаний Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

За девять месяцев 2023 года в Россию пришло 16 иностранных компаний, что является рекордом за последние четыре года. Это следует из расчетов консалтинговой компании NF Group.

«С января по сентябрь этого года на российском рынке начали работу 16 новых иностранных компаний в сегменте одежды, обуви и товаров для дома. Это стало рекордным показателем по числу вышедших в страну за последние четыре года марок», — пишет РБК, ссылаясь на расчеты NF Group. В издании отмечают, в 2019 году в страну пришло 26 различных компаний, однако с каждым годом их число снижалось.

По данным издания, большая часть пришедших компаний — бренды одежды, обуви и товаров для дома из Турции. К тому же, в России появляются компании из Белоруссии, Австралии, Киргизии, Южной Кореи и Эстонии.

Зарубежные бренды начали покидать РФ из-за введенных санкций после начала спецоперации. Так, например, испанская компания Inditex, которой принадлежат бренды одежды Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Pull & Bear и Oysho, заявила об остановке торговли в России, передает «Национальная служба новостей». Однако вскоре выразила желание вернуться на российский рынок, сообщает «Дни.ру». URA.RU приводило информацию о том, какие компании покинули РФ за год спецоперации.