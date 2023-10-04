04 октября 2023
03 октября 2023

Самолет из Москвы в Салехард совершил посадку в другом городе. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет из Москвы в Салехард приземлился на запасном аэродроме в Надыме Фото:

В аэропорту Салехарда (ЯНАО) задерживается прибытие самолета из Москвы. Из-за погодных условий борт совершил посадку в Надыме, сообщили URA.RU в справочной службе аэропорта окружной столицы.

«Рейс ЛА-31 из Домодедово (Москва) летевший в Салехард, приземлился в Надыме из-за погодных условий. Вылет из Надыма в Салехард должен был состояться в 9:40 5 октября», — сообщили корреспонденту агентства в справочной службе аэропорта Салехард.

Ранее похожий случай был 1 сентября. Самолет из Москвы сел в Надыме из-за сильного тумана на участках трассы.

Данные онлайн-табло аэропорта Салехард
Данные онлайн-табло аэропорта Салехард
Фото:

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В аэропорту Салехарда (ЯНАО) задерживается прибытие самолета из Москвы. Из-за погодных условий борт совершил посадку в Надыме, сообщили URA.RU в справочной службе аэропорта окружной столицы. «Рейс ЛА-31 из Домодедово (Москва) летевший в Салехард, приземлился в Надыме из-за погодных условий. Вылет из Надыма в Салехард должен был состояться в 9:40 5 октября», — сообщили корреспонденту агентства в справочной службе аэропорта Салехард. Ранее похожий случай был 1 сентября. Самолет из Москвы сел в Надыме из-за сильного тумана на участках трассы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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