Самолет из Москвы в Салехард приземлился на запасном аэродроме в Надыме
В аэропорту Салехарда (ЯНАО) задерживается прибытие самолета из Москвы. Из-за погодных условий борт совершил посадку в Надыме, сообщили URA.RU в справочной службе аэропорта окружной столицы.
«Рейс ЛА-31 из Домодедово (Москва) летевший в Салехард, приземлился в Надыме из-за погодных условий. Вылет из Надыма в Салехард должен был состояться в 9:40 5 октября», — сообщили корреспонденту агентства в справочной службе аэропорта Салехард.
Ранее похожий случай был 1 сентября. Самолет из Москвы сел в Надыме из-за сильного тумана на участках трассы.
Данные онлайн-табло аэропорта Салехард
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