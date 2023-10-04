В Перми отложили реконструкцию улицы Соликамской

05 октября 2023 в 09:49 Размер текста - 17 +

Ремонт дороги начнется не ранее 2029 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Реконструкция улицы Соликамской в Перми перенесена на неопределенный срок. Соответствующие изменения внесло правительство Пермского края в адресную инвестпрограмму. «Ранее планировалось, что в 2022—2023 годах будут выполнены проектно-изыскательные работы, а сама реконструкция начнется в 2026 году. В обновленной программе до конца 2023 года на проектно-изыскательные работы будет выделено только 100 млн, остальные 15,28 млрд рублей планируется выделить после 2028 года. Ремонт планируется начать после 2029 года, но точный срок не обозначен», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на документ правительства региона. Ремонт улицы Соликамской обсуждается с 2019 года. По задумке пермских властей будет отремонтирован участок длинной в 8,7 километров, который начинается от площади Восстания и заканчивается в районе улицы Первомайской. Реконструкция должна пройти в четыре этапа.

Реконструкция улицы Соликамской в Перми перенесена на неопределенный срок. Соответствующие изменения внесло правительство Пермского края в адресную инвестпрограмму. «Ранее планировалось, что в 2022—2023 годах будут выполнены проектно-изыскательные работы, а сама реконструкция начнется в 2026 году. В обновленной программе до конца 2023 года на проектно-изыскательные работы будет выделено только 100 млн, остальные 15,28 млрд рублей планируется выделить после 2028 года. Ремонт планируется начать после 2029 года, но точный срок не обозначен», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на документ правительства региона. Ремонт улицы Соликамской обсуждается с 2019 года. По задумке пермских властей будет отремонтирован участок длинной в 8,7 километров, который начинается от площади Восстания и заканчивается в районе улицы Первомайской. Реконструкция должна пройти в четыре этапа.