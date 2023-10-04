04 октября 2023

В Перми отложили реконструкцию улицы Соликамской

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительная площадка Брусника по улице Коли Мяготина. Курган , дорожный знак, ремонт дороги
Ремонт дороги начнется не ранее 2029 года Фото:

Реконструкция улицы Соликамской в Перми перенесена на неопределенный срок. Соответствующие изменения внесло правительство Пермского края в адресную инвестпрограмму.

«Ранее планировалось, что в 2022—2023 годах будут выполнены проектно-изыскательные работы, а сама реконструкция начнется в 2026 году. В обновленной программе до конца 2023 года на проектно-изыскательные работы будет выделено только 100 млн, остальные 15,28 млрд рублей планируется выделить после 2028 года. Ремонт планируется начать после 2029 года, но точный срок не обозначен», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на документ правительства региона.

Ремонт улицы Соликамской обсуждается с 2019 года. По задумке пермских властей будет отремонтирован участок длинной в 8,7 километров, который начинается от площади Восстания и заканчивается в районе улицы Первомайской. Реконструкция должна пройти в четыре этапа.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Реконструкция улицы Соликамской в Перми перенесена на неопределенный срок. Соответствующие изменения внесло правительство Пермского края в адресную инвестпрограмму. «Ранее планировалось, что в 2022—2023 годах будут выполнены проектно-изыскательные работы, а сама реконструкция начнется в 2026 году. В обновленной программе до конца 2023 года на проектно-изыскательные работы будет выделено только 100 млн, остальные 15,28 млрд рублей планируется выделить после 2028 года. Ремонт планируется начать после 2029 года, но точный срок не обозначен», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на документ правительства региона. Ремонт улицы Соликамской обсуждается с 2019 года. По задумке пермских властей будет отремонтирован участок длинной в 8,7 километров, который начинается от площади Восстания и заканчивается в районе улицы Первомайской. Реконструкция должна пройти в четыре этапа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...