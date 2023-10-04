04 октября 2023

В Ханты-Мансийске поступили сообщения о минировании детсадов

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв. Тюмень , спасатели, полиция, лента ограждения, оцепление
Кинологи, работавшие на месте, не выявили опасности Фото:

В Ханты-Мансийска утром 5 октября поступили сообщения о минировании нескольких детских садов. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах региона.

«Пришли сообщения о минировании детских садов. Поступили на адрес электронный почты. На месте кинологи осмотрели территории учреждений, ничего взрывоопасного не нашли», — рассказал журналисту URA.RU инсайдер.

Агентство обратилось за комментарием в мэрию Ханты-Мансийска. В пресс-службе ведомства URA.RU рассказали, что сообщения о минировании оказались ложными. «Сообщения были, но ни одно не подтвердилось», — прокомментировали в мэрии.

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В Ханты-Мансийска утром 5 октября поступили сообщения о минировании нескольких детских садов. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах региона. «Пришли сообщения о минировании детских садов. Поступили на адрес электронный почты. На месте кинологи осмотрели территории учреждений, ничего взрывоопасного не нашли», — рассказал журналисту URA.RU инсайдер. Агентство обратилось за комментарием в мэрию Ханты-Мансийска. В пресс-службе ведомства URA.RU рассказали, что сообщения о минировании оказались ложными. «Сообщения были, но ни одно не подтвердилось», — прокомментировали в мэрии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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