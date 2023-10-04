В Ханты-Мансийске поступили сообщения о минировании детсадов

Кинологи, работавшие на месте, не выявили опасности
В Ханты-Мансийска утром 5 октября поступили сообщения о минировании нескольких детских садов. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах региона.
«Пришли сообщения о минировании детских садов. Поступили на адрес электронный почты. На месте кинологи осмотрели территории учреждений, ничего взрывоопасного не нашли», — рассказал журналисту URA.RU инсайдер.
Агентство обратилось за комментарием в мэрию Ханты-Мансийска. В пресс-службе ведомства URA.RU рассказали, что сообщения о минировании оказались ложными. «Сообщения были, но ни одно не подтвердилось», — прокомментировали в мэрии.
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