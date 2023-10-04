В Ханты-Мансийске поступили сообщения о минировании детсадов

05 октября 2023 в 10:41 Размер текста - 17 +

Кинологи, работавшие на месте, не выявили опасности Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ханты-Мансийска утром 5 октября поступили сообщения о минировании нескольких детских садов. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах региона. «Пришли сообщения о минировании детских садов. Поступили на адрес электронный почты. На месте кинологи осмотрели территории учреждений, ничего взрывоопасного не нашли», — рассказал журналисту URA.RU инсайдер. Агентство обратилось за комментарием в мэрию Ханты-Мансийска. В пресс-службе ведомства URA.RU рассказали, что сообщения о минировании оказались ложными. «Сообщения были, но ни одно не подтвердилось», — прокомментировали в мэрии.

В Ханты-Мансийска утром 5 октября поступили сообщения о минировании нескольких детских садов. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах региона. «Пришли сообщения о минировании детских садов. Поступили на адрес электронный почты. На месте кинологи осмотрели территории учреждений, ничего взрывоопасного не нашли», — рассказал журналисту URA.RU инсайдер. Агентство обратилось за комментарием в мэрию Ханты-Мансийска. В пресс-службе ведомства URA.RU рассказали, что сообщения о минировании оказались ложными. «Сообщения были, но ни одно не подтвердилось», — прокомментировали в мэрии.