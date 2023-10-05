SHOT: неизвестный пытался устроить диверсию в аэропорту Сыктывкара

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Таможенный пост «Аэропорт Баландино», прибытие рейса Душанбе - Челябинск. Челябинск , аэропорт, лукойл, аэрофлот, летное поле, самолет
Неизвестный планировал поджечь здание подстанции в аэропорту Сыктывкара, пишет Shot Фото:

Неизвестный предпринял попытку диверсии в международном аэропорту Сыктывкара. Злоумышленник планировал поджечь здание с блоками управления радиомаяками.

«Попытка диверсии в международном аэропорту Сыктывкара. Неизвестный пытался поджечь здание подстанции с блоками управления радиомаяками», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что после обнаружения факта вскрытия вентиляционной решетки в подстанции и наличия запаха бензина работники аэропорта вызвали экстренные службы.

Попытка диверсии не удалась. Сейчас пассажирским самолетам опасность не угрожает. Инцидент находится под расследованием. Дополнительная информация о подозреваемом или его мотивах пока неизвестна, передали в telegram-канале/

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Неизвестный предпринял попытку диверсии в международном аэропорту Сыктывкара. Злоумышленник планировал поджечь здание с блоками управления радиомаяками. «Попытка диверсии в международном аэропорту Сыктывкара. Неизвестный пытался поджечь здание подстанции с блоками управления радиомаяками», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что после обнаружения факта вскрытия вентиляционной решетки в подстанции и наличия запаха бензина работники аэропорта вызвали экстренные службы. Попытка диверсии не удалась. Сейчас пассажирским самолетам опасность не угрожает. Инцидент находится под расследованием. Дополнительная информация о подозреваемом или его мотивах пока неизвестна, передали в telegram-канале/
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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