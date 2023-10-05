SHOT: неизвестный пытался устроить диверсию в аэропорту Сыктывкара

Неизвестный планировал поджечь здание подстанции в аэропорту Сыктывкара, пишет Shot Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Неизвестный предпринял попытку диверсии в международном аэропорту Сыктывкара. Злоумышленник планировал поджечь здание с блоками управления радиомаяками.

«Попытка диверсии в международном аэропорту Сыктывкара. Неизвестный пытался поджечь здание подстанции с блоками управления радиомаяками», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что после обнаружения факта вскрытия вентиляционной решетки в подстанции и наличия запаха бензина работники аэропорта вызвали экстренные службы.

Попытка диверсии не удалась. Сейчас пассажирским самолетам опасность не угрожает. Инцидент находится под расследованием. Дополнительная информация о подозреваемом или его мотивах пока неизвестна, передали в telegram-канале/